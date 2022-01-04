Показник інфляції в Туреччині досягнув найвищого за 19 років рівня

Інфляція за рік сягнула 36%

Ердоган тисне на регулятора, аби той не підвищував облікову ставку для стримання інфляції

За рік інфляція в Туреччині зросла до 36% на тлі вимог президента країни дотримуватися політики низької облікової ставки. Про це повідомляє Reuters.

Такий показник інфляції у 36,08% є найвищим в країні за 19 років. Він перевищив середні прогнози у 30,6% внаслідок швидшого зростання цін на транспорт та продовольство.

Лише у грудні інфляція у Туреччині встановилася на рівні у 13,58%.

Турецька ліра торік втратила 44% своєї вартості до долара внаслідок дій центрального банку. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган тисне на регулятора, аби той не підвищував облікову ставку для стримання інфляції.

Так Ердоган планує відновлювати економіку через нарощування кредитування та експорту. Для дотримання цього курсу він вдавався як до змін голови центробанку, так і міністра фінансів.

У зв’язку з цим рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу країни до негативного.

Економісти та опозиція критикує політику Ердогана, адже відмова від більш жорсткої монетарної політики призводить до пришвидшення росту цін. Подальше зростання інфляції спровокувало у листопаді та грудні хвилю протестів у великих містах Туреччини.

Нагадаємо, у грудні турецька ліра обвалилася до нового мінімуму.

24 листопада повідомлялося, що турецька ліра продовжує рекордне падіння після заяви Ердогана.

Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

А в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.

До слова, у грудні Ердоган звільнив міністра фінансів на тлі падіння ліри.