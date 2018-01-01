Польський експерт розповів, як діють RAB-тарифи у Європі

У Польщі енергетика є привабливою сферою для довгострокових інвестицій

У всій Європі діє єдина ставка RAB-регулювання як на нову, так і на стару базу активів, і такий підхід дозволяє залучати інвестиції в передачу електроенергії. Про це сказав польський експерт, директор консалтінгової компанії Doradztwo Gospodarcze (Польща) Кшиштоф Рогульський, пишуть Українські новини. «Ніде в Європі немає різних ставок на



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У Польщі енергетика є привабливою сферою для довгострокових інвестицій

У всій Європі діє єдина ставка RAB-регулювання як на нову, так і на стару базу активів, і такий підхід дозволяє залучати інвестиції в передачу електроенергії. Про це сказав польський експерт, директор консалтінгової компанії Doradztwo Gospodarcze (Польща) Кшиштоф Рогульський, пишуть Українські новини.

«Ніде в Європі немає різних ставок на старе і нове майно. Тому що і в стару, і в нову базу треба вкладати однакові гроші. Наприклад, вам потрібно поміняти трансформатор на одній з підстанцій. Хіба він буде коштувати дешевше, ніж якби ви купували його для нової підстанції? Ні, такі ж гроші», - зазначив експерт.

Рогульський також вважає, що ставка в 12,5%, запропонована НКРЕКП, є низькою, оскільки кредитні ставки в нашій країні вищі. Це знижує можливості для залучення коштів для інвестування в модернізацію енергокомпаній.

«Дохід на передачу електроенергії повинен бути вище, ніж на банківські депозити. Так у всій Європі. Наприклад, ви - власник розподкомпаніі, і у вас є 1000 гривень. У вас є вибір, куди їх вкласти. Або в високоризиковий бізнес, яким є обленерго, або покласти на депозит в банк. Щоб ви вибрали перший варіант, повинні бути створені відповідні умови. Тобто, повинна бути хороша ставка прибутковості», - сказав польський експерт.

Також він навів приклад Польщі, де енергетика є привабливою сферою для довгострокових інвестицій.

«Дуже часто в енергетику роблять інвестиції, наприклад, пенсійні фонди. Там дуже жорстко визначається, на яких умовах. Вони не роблять внесок на рік або п'ять. Але у них дві умови: має бути краще, ніж банківські механізми і 100%-е повернення інвестицій. І якщо Україна хоче йти по шляху Європи, то вона повинна такі ж умови створювати», - резюмував експерт.

За словами віце-президента міжнародної аналітичної компанії IHS Energy, екс-посла США в Україні Карлоса Паскуаля, українська галузь поставок електроенергії споживачам знаходиться в жалюгідному технічному стані, а для її модернізації потрібні істотні інвестиції, які неможливо залучити без реформування сегмента.

Нагадаємо, раніше на користь введення RAB-регулювання вже висловлювався Паскуаль. За його словами, 50% ліній розподільних електромереж і 20% трансформаторів в Україні необхідно замінити. Для цього потрібні великі інвестиції, які забезпечить RAB-регулювання.

«Після введення RAB-регулювання витрати всієї системи почали зменшуватися. Вони були досить низькими протягом усього 21 року після впровадження реформи. А інвестиції зростали. Можливість системи функціонувати без втрат також збільшилася (поліпшення на 20% щодо витрат). І це те, що хоче отримати у себе будь-яка країна світу», - підкреслив Паскуаль.

Раніше IHS Energy презентував дослідження, яке показало, як реформувався сектор розподілу електроенергії в Європі при впровадженні стимулюючого тарифоутворення. У компанії підкреслювали, що Україні варто звернути увагу на зарубіжний досвід, включаючи досвід Великобританії, яка ввела стимулююче регулювання ринку електроенергії (RAB-регулювання) в 1994-1995 рр.