Пом'якшення валютних обмежень: Нацбанк вказав на ризики

Нацбанк вважає, що поточна ситуація в економіці України вимагає виваженості під час ухвалення рішень, які можуть вплинути на макроекономічну стабільність

Надання індивідуальних дозволів окремим компаніям вимагатиме витрачання обмеженого ресурсу країни

Національний банк України розуміє проблеми, з якими стикається бізнес через чинні ліміти на зовнішні валютні перекази, однак, як і раніше, вважає кращим поступове зняття обмежень для всіх, ніж видачу індивідуальних дозволів. Про це у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна» повідомила пресслужба НБУ.

«Надання індивідуальних дозволів окремим компаніям вимагатиме витрачання обмеженого ресурсу країни, що може суттєво підважити спроможність Національного банку формувати передумови для пом'якшення валютних обмежень для всіх», – йдеться у відповіді.

Пресслужба НБУ зазначає, в Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах четвертого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом передбачено, що рішення Нацбанку щодо надання індивідуальних дозволів мають відповідати стратегії та цілям забезпечення макроекономічної, фінансової і зовнішньої стабільності, і ухвалюватимуться у випадках виняткової важливості для держави у воєнний час.

«З огляду на це Національний банк ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків з пом’якшення валютних обмежень з урахуванням їхньої етапності згідно з дорожньою картою, а також з дотриманням ключових принципів стратегії і лише тоді, коли будуть сформовані належні передумови їхньої реалізації», – зазначає пресслужба.

Національний банк вважає, що поточна ситуація в економіці України та на фінансових ринках вимагає значної виваженості під час ухвалення рішень, які можуть вплинути на макроекономічну стабільність.

«НБУ є послідовним у проведенні своєї політики, спрямованої на виважене прийняття рішень, які б ґрунтувалися на комплексному аналізі впливу відповідних операцій на стан грошово-кредитного ринку, включаючи рівень міжнародних резервів України. З одного боку це необхідно, щоб зберегти баланс у задоволенні пріоритетних потреб економіки країни, а з іншого - не допустити порушення балансу на грошово-кредитному ринку», – йдеться у відповіді.

Зокрема, Нацбанк надає бізнесу можливість погашати прострочені відсоткові платежі станом на 1 травня 2024 року в межах квартального ліміту 1 млн євро, тоді як усі майбутні планові платежі можна погашати без обмежень за сумою.

Крім того, частково дозволено репатріювати «нові» дивіденди за корпоративними правами або акціями за кордон, нараховані за результатами діяльності в період, що починається з 1 січня 2024 року.

Також з 11 липня 2024 року дозволено переказувати кошти з України для виплати юрособою-резидентом дивідендів понад дозволені до цього обсяги за умови, що ці кошти в остаточному підсумку спрямовуються на здійснення планових виплат процентного доходу (купонів) за єврооблігаціями, емітованими пов'язаним нерезидентом.

Нагадаємо, у другому кварталі 2024 року тиск на обмінний курс гривні посилився через зростання чистого попиту на іноземну валюту.