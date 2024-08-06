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Для деяких українців більше не діятимуть відключення світла: рішення уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Для деяких українців більше не діятимуть відключення світла: рішення уряду
Держава стимулює енергетичну автономію бізнесу
фото з відкритих джерел

Україна запровадила пакет програм і заходів задля прискорення розбудови децентралізованої генерації

Для українських споживачів, які використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки відключень електрики. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

За словами прем'єра, таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу.

Також Шмигаль зауважив, що для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду Україна запровадила пакет програм і заходів задля прискорення розбудови децентралізованої генерації.

«Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі», – каже він.

Зазначимо, українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: уряд Денис Шмигаль відключення світла енергетика бізнес

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