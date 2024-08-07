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Ілон Маск «пішов війною» на компанії, які відмовилися від реклами в Х

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ілон Маск «пішов війною» на компанії, які відмовилися від реклами в Х
Маск вважає, що низка компаній «змовилися» бойкотувати Х після того, як він платформу купив
фото з відкритих джерел

Як зазначають представники X, «незаконна поведінка» організацій та їхніх керівників обійшлася соцмережі у «мільярди доларів»

Компанія X подає до суду на групу великих рекламодавців, звинувативши їх у незаконному бойкоті платформи. Про це повідомляють Ілон Маск і головна виконавча директорка X Corp Лінда Яккаріно.

Позов було подано проти The Global Alliance for Responsible Media, Всесвітньої федерації рекламодавців (WFA) і кількох великих компаній, зокрема Unilever, Mars, Orsted і CVS Health. За словами Яккаріно, «незаконна поведінка» цих організацій та їхніх керівників обійшлася X у «мільярди доларів».

Зокрема, Яккаріно посилається на доповідь очолюваного республіканцями комітету Палати представників з питань судочинства в США. У ній стверджується, що GARM та її члени «змовилися» бойкотувати Х після того, як платформу купив Маск. Таким чином, вирішив комітет, учасники «змови» обмежили вибір споживачів, порушивши антимонопольне законодавство.

Головна виконавча директорка X Corp стверджує, що від «незаконного бойкоту» постраждала не тільки соцмережа, але також її користувачі. «Люди страждають, коли підривається ринок ідей, й одні погляди не фінансуються, як порівняти з іншими, в межах незаконного бойкоту», – йдеться в листі.

Натомість Маск заявив, що після усіх пророблених зусиль настала пора «війни». «Два роки ми пробували мир, тепер – війна», – написав Маск.

Мільярдер також закликав інші компанії, яких «систематично бойкотують рекламодавці», подати позов до суду.

Співзасновник GARM Роб Раковіц відкидає звинувачення. Він та інші члени ініціативи наполягають, що бренди мають право самі вирішувати, де розміщувати рекламу.

Нагадаємо, британський уряд закликав Ілона Маска до відповідальної поведінки після того, як мільярдер опублікував дописи у своїй соціальній мережі X, які, на думку британських чиновників, можуть ще більше загострити насильницькі заворушення в країні.

До слова, Європейський Союз погрожує соцмережі X Ілона Маска великими штрафами через низку проблем з прозорістю в соціальній мережі, в тому числі через те, що компанія дозволила людям отримати «галочку» (статус верифікованого користувача – «Главком»), яка колись була призначена лише для перевірених користувачів.

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Теги: Ілон Маск Twitter бізнес суд

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