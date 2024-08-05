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Польща відчуває брак робочої сили через скорочення міграції з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща відчуває брак робочої сили через скорочення міграції з України
Польські компанії дедалі частіше мають проблеми з набором співробітників
фото з відкритих джерел

За прогнозами польських економістів, ситуація з дефіцитом кадрів може стати ще гіршою

Польські компанії все частіше відчувають проблеми з підбором співробітників, особливо це стосується будівництва, виробничих компаній, транспорту та логістики. Причиною тому є антиміграційна політика уряду та скорочення міграції з країн зі схожою культурою, насамперед України та Білорусі. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

За словами заступника міністра Мацея Дущика, відповідального за міграційну політику, кількість іммігрантів у Польщі швидко наближається до межі, встановленої національними можливостями для їх інтеграції. Це стосується як кількості іноземних найманців, яких польське суспільство здатне прийняти, не створюючи соціальної напруги, так й інфраструктурних проблем, пов’язаних із забезпеченням новоприбулих належними житловими умовами, медичним обслуговуванням та навчанням їхніх дітей.

Зазначається, що у Польщі працюють 1,16 млн іноземців. Ця цифра є в 11 разів більшою, ніж десять років тому. За даними економістів Credit Agricole, простір для подальшого припливу іноземних працівників до Польщі вже обмежений.

Нагадаємо, кількість українських компаній у Польщі зростає рекордними темпами. Як пише польське видання Gazeta з посиланням на офіційні дані, створено понад 60 тис. нових компаній, якими керують вихідці з України.

Польський економічний інститут підтверджує активне індивідуальне підприємництво з боку українських громадян, які приїхали до країни. До найпопулярніших галузей відносяться будівництво, інформаційно-комунікаційна діяльність та сфера послуг.

До слова, біженці з України вже давно перестали бути «тягарем» для Європи і, навіть, роблять внесок у її економічне благополуччя. В Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінюють додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії в 1,2% на рік, а у ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії – майже в 0,8%. Навіть у Великій Британії він коливається на рівні 0,2%.

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Теги: Польща робота українці бізнес

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