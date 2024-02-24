Наявність валютних обмежень унеможливлює інвестиції в економіку України – експерт

«Політика Нацбанку, виправдана ситуацією, в якій опинилася країна, але в багатьох питаннях вона є надзвичайно жорсткою»

Наявність валютних обмежень негативно відбивається на інвестиційному кліматі, адже інвестори не хочуть вкладати гроші та надавати позики, не маючи жодних прогнозів щодо їх повернення. Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

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«Політика Нацбанку, звісно, в цілому виправдана ситуацією, в якій опинилася країна, але в багатьох питаннях вона є надзвичайно жорсткою, і зупиняє розвиток будь-якого бізнесу. Неможливість сплачувати відсотки по раніше залучених кредитах і неможливість виплачувати дивіденди абсолютно унеможливлює будь-які подальші інвестиції в країну. І це неправда, що під час війни їх немає чи не може бути», – наголосив експерт.

Він пояснив: уряд боїться, що підприємці почнуть виводити зароблені прибутки, і це вплине негативно на курсову стабільність. Але з іншого боку – в Україні є критична нестача деяких типів обладнання або балансуючих потужностей в електроенергетиці, і іноземні інвестиції в такі речі були би дуже доречними.

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«Але зараз навіть на горизонті інвестор не може бути впевненим, що позику, яку він зараз надасть, повернуть, і тим більше – що повернеться з прибутком інвестиція. Тому взагалі ніхто не розглядає будь-яку інвестицію або кредитування України, і це вже нікуди не годиться. Я особисто маю партнерів-італійців в бізнесі, і вони би, напевно, залюбки якимось чином підтримували далі інвестування в Україні. Але я не можу їм пояснити, чи вони отримають хоч повернення кредитів через 3-5-10-15 років! Тобто, у нас є просто заборона, і вона безстрокова. І ніхто ніколи в житті не вкладе грошей, коли він не має навіть надії на їх повернення», – зауважив Тинний.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

У свою чергу Кабінет міністрів звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим вітчизняним компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами.