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Після атаки росіян на Сирці обвалилася частина пошкодженого будинку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Після атаки росіян на Сирці обвалилася частина пошкодженого будинку (відео)
На вулиці Сальського у Києві аварійні сліжб руйнують залишки будинку, аби уникнути ще одного неконтрольованого обвалу
скриншот відео

Сьогодні вранці під час розбору завалів після вчорашньої ракетної атаки РФ обвалилась частина будинку на вулиці Сальського в Шевченківському районі Києва

На вулиці Сальського в Шевченківському районі столиці обвалилася частина будинку. Рятувальники саме розбирали завали після вчорашньої атаки росіян. Про це повідомляють кореспонденти Київ24.

Щоб не було ще одного неконтрольованого обвалу, аварійна служба руйнує залишки будинку.

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Україну 8 липня загалом пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. Зокрема в Києві на місці удару досі триває розбір завалів, де росіяни повністю знищили під’їзд житлового будинку на Сирці у Шевченківському районі столиці.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня. 

До слова, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації президента США Джон Кірбі.

Читайте також: Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
 
Теги: бізнес лікарня рятувальники будинок пологовий будинок відео

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