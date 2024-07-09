Після атаки росіян на Сирці обвалилася частина пошкодженого будинку (відео)

На вулиці Сальського у Києві аварійні сліжб руйнують залишки будинку, аби уникнути ще одного неконтрольованого обвалу

Сьогодні вранці під час розбору завалів після вчорашньої ракетної атаки РФ обвалилась частина будинку на вулиці Сальського в Шевченківському районі Києва

На вулиці Сальського в Шевченківському районі столиці обвалилася частина будинку. Рятувальники саме розбирали завали після вчорашньої атаки росіян. Про це повідомляють кореспонденти Київ24.

У столиці на вулиці Сальського, де працювали рятувальники, обвалилася частина будинку



📽Київ 24 pic.twitter.com/fb3ZhKRuQV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 9, 2024

Щоб не було ще одного неконтрольованого обвалу, аварійна служба руйнує залишки будинку.

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Україну 8 липня загалом пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. Зокрема в Києві на місці удару досі триває розбір завалів, де росіяни повністю знищили під’їзд житлового будинку на Сирці у Шевченківському районі столиці.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня.

До слова, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації президента США Джон Кірбі.