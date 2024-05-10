Українці активніше купують та продають землю і нерухомість: попит зріс у 1,5 рази

У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю

У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року

Українці почали активніше купувати та продавати земельні ділянки, а також нерухомість у першому кварталі 2024 року за даними Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін'юста. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, за цей період оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки. Це на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. А відчужень іншої нерухомості побільшало на 55% – проте це все ще менше, ніж у 2021 році.

У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків.

Кількість таких договорів вже на третину більша, ніж до початку повномасштабної війни. Тоді, у 2021 році, було оформлено понад 136 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки.

У той же час, відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора рази. Так, за перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. До порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.

Проте це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної: тоді для відчуження землі було використано трохи більше 216 тисяч бланків.

Динаміка нотаріальних бланків щодо відчуження земельних ділянок фото інфографіка Опендатабот

Варто зазначити, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Нагадаємо, що загальна кількість використаних нотаріальних бланків торік зросла на 2,6 мільйони, проте все ще залишається меншою, аніж до початку повномасштабної війни.

Як повідомляося, за майже три місяці з відкриття ринку землі для бізнесу компанії продали щонайменше 1283 га, за даними Державного земельного кадастру (ДЗК). 12 компаній через продаж угідь зменшили свої земельні володіння до розміру менше 100 га, тож вибули з переліку системи земельного моніторингу. Наразі Державний земельний кадастр відстежує 271 українську компанію, яка володіє ділянками понад 100 га. Про це повідомляє «Опендатабот».

До слова, на ринку сільськогосподарської землі, який діє в Україні третій рік, почали діяти аферисти, які знайшли спосіб обійти закон та обмежити першочергове право агровиробників на викуп землі, на якій вони працюють. Схема обману полягає у змові потенційного покупця з продавцем про фіктивну завищену суму договору. Саме її повідомляють орендарю, який мусить або погодитися на цю явно неринкову пропозицію, або вступити своє право іншому. Оскільки пропонована ціна є завищеною, реальний агровиробник змушений відмовлятися, але й продавець урешті не отримає обіцяну суму. Про те, як працює ця схема, у матеріалі «Главкома» пояснив юрист-дорадник Руслан Сокол.

За словами Руслана Сокола, зараз спостерігаються випадки недобросовісного придбання землі шляхом обману суб’єкта переважного права, котрий не завжди можна перевірити та довести.

Ринок сільськогосподарської землі в Україні стартував 1 липня 2021 року. З 1 січня 2024 року почався новий етап земельної реформи. Тепер юридичні особи мають право купувати сільськогосподарську землю. Продаж дозволяється лише на приватні ділянки не більше 10 тисяч гектарів. При цьому продаж комунальної та державної землі залишається забороненим.