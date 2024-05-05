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Подружжя українців у Бразилії створило понад 120 тисяч писанок (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Подружжя українців у Бразилії створило понад 120 тисяч писанок (фото)
Роботи подружжя писанкарів Жорже та Яри Сератюків зберігаються у музеях і приватних колекціях по всьому світу
фото: Світлана Мельник/Facebook

Коли Україна здобула незалежність, Жорже та Яра Сератюки були серед перших, хто приїхав на батьківщину відроджувати традицію писанкарства

Подружжя українців Жорже та Яра Сератюки, які проживають у Бразилії, створили понад 120 тисяч писанок. На це в них пішло за майже 40 років. Про це розповіла Світлана Мельник, дружина посла України в Бразилії.

Яра Сератюк вважається унікальною у світі писанкаркою із філігранною технікою розпису перепелиних яєць, а її чоловік – автор багатьох власних новаторських технік та стилю. Їхні роботи відомі далеко за межами Бразилії і зберігаються у музеях і приватних колекціях по всьому світу. 

За словами Світлани Мельник, поворотним моментом у літописі писанкарства у Бразилії вважається 1957 рік, коли була створена перша світська школа розпису писанок за ініціативою українських жінок у Бразилії, які мали свою організацію при Хліборобсько-освітньому союзі у Куритибі. Її натхненницею стала піонерка писанкарської справи – Марія Кирилович Вoлошин. Школа мала неабиякий успіх, і кількість учнів щороку збільшувалася в рази.
«Хотіла б із особливою вдячністю пригадати деякі імена найбільш видатних майстринь і майстрів, які стали брендами у світі бразильского писанкарства: це Жорж та Яра Сератюкі, Тетяна та Юліана Бахтцен та Лідія Єдинь, Філомена Процек, Одеса, Марія та Ярослав Волочук, Пауло Марсіо Фуччі, Вальдоміро Ромео, Вільсон Жозе Котвіскі, Ана Марія Бовкаловські Мазепа, Мара Брессан Клімчук, Ана Хома Чудзій», – написала дружина посла України в Бразилії.

Вона також розповіла, що сьогодні на території Меморіалу української імміграції у столиці штату Парана – Куритибі – красується величезна бронзова скульптура писанки. Це робота Жорже та Яри Сератюків. Вона є одним із найважливіших осередків українства у Бразилії.

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На території Меморіалу української імміграції в Куритибі красується величезна бронзова скульптура писанки, робота Жорже та Яри Сератюків
фото: Світлана Мельник/Facebook

«Сьогодеі всі музеї і меморіали, присвячені українській міграції, зберігають унікальні колекції писанок із різних епох міграції», – зауважила Світлана Мельник.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. 

Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав українців із Воскресінням Христовим. Він закликав згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна та запрошувати за родинний великодній стіл українських ветеранів. 

Крім того, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

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Теги: українці Бразилія Великдень 2024

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