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Чи допомагатимуть США повертати українців з-за кордону: заява Держдепу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи допомагатимуть США повертати українців з-за кордону: заява Держдепу
Держдеп США погодився, що ЗСУ потрібні люди, аби захищати Україну
фото ілюстративне

«Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі»

Держдепартамент США назвав призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку «складним питанням». Про це в коментарі Радіо Свобода заявив офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек.

«Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі», – відповів він на питання, чи допомагатимуть США з поверненням українців додому.

Сайзек також додав, що доля громадян України – насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід «уважно діяти щодо цього питання».

«Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, – вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи, наприклад. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію», – зазначив він.

Представник Держдепу додав, що уряд США поважає право уряду України визначати свою політику.

Нагадаємо, у міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що рішення міністерства закордонних справ України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не вплине на статус біженців у ФРН. Натомість Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До слова, українці заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте їм відмовили у його видачі.

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Теги: біженці українці Держдепартамент США

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