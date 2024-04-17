ЗСУ вилучатимуть в українців транспортні засоби: хто може втратити автомобіль

Під час мобілізації громадяни повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України

В Україні мобілізуватимуть автомобілі підприємств, організацій і звичайних громадян на потреби ЗСУ. Зокрема, йдеться про ухвалений та вже підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про мобілізацію.

Так, під час мобілізації громадяни повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації.

Хто вилучатиме машини

Вилучити транспортний засіб можуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.

Вилучати авто на потреби Збройних сил можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.

Як повідомляв член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський транспорт не вилучатимуть, якщо він «є єдиним джерелом забезпечення існування людини». В іншому ж випадку більш ніж один транспортний засіб може потенційно бути пристосований до виконання завдань сектору безпеки і оборони.

Йдеться переважно про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя.

Як вилучатимуть авто

Збройні сили формують, які їм потрібні транспортні засоби, потім у межах цих потреб у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуються мобілізаційні замовлення і вони ставляться на облік у ТЦК і можуть бути вилучені.

Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).

Через новий закон про мобілізацію серед українців значно зріс попит на «перереєстрацію авто», до прикладу на когось зі своїх членів сім'ї.

Ухвалений закон також передбачає положення щодо покарання тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак норми про вилучення авто в ухилянтів немає. Їх обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. Виняток – якщо водійство є джерелом доходу для людини, якщо людина має інвалідність I чи II групи, чи має дитину з такою інвалідністю

Крім того, транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, до прикладу, вилучили у Київській області, його не можна відправляти у Дніпропетровську область – і навпаки. Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.

Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.