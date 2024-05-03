Комплекс розташований під Берліном на території в майже 7 гектарів

Берлін уже близько 20 років шукає нових власників для комплексу будівель, до якого входить колишня вілла нацистського міністра пропаганди Геббельса

Влада Берліна розглядає можливість знести або безоплатно передати віллу одно з довірених осіб Гітлера Йозефа Геббельса новим власникам з умовою реставрації та утримання комплексу. До відома, купівлю саме цієї вілли росЗМІ приписували Володимиру Зеленському. Про це заявив міністр фінансів Берліна Штефан Еверс, пише Deutsche Welle.

Як зазначається у статті, Берлін уже близько 20 років шукає нових власників для комплексу будівель, до якого входить колишня вілла нацистського міністра пропаганди Геббельса. Комплекс розташований під Берліном на території в майже 7 гектарів.

Покупці не поспішали підписувати угоду про купівлю землі та будівель, оскільки в реконструкцію потрібно було вкласти мільйони євро. Тепер землю і будівлі готові віддати безкоштовно. Але із зобов'язанням - реконструювати й утримувати її комплекс.

«Я пропоную будь-кому, хто захоче зайняти цей об'єкт, прийняти його як подарунок від землі Берлін», - заявив міністр фінансів столиці ФРН Штефан Еверс.

Він додав, що вілла перебуває під загрозою знесення. Якщо не знайдеться господар, який візьме на себе реставрацію та утримання вілли, Берліну нічого не залишиться, як знести її, заявив Еверс.

Вілла розташована на березі Богенського озера, збудована для глави нацистської пропаганди Йозефа Геббельса 1936 року. Під час радянської окупації біля неї було споруджено комплекс навчальних і житлових будівель для місцевого «комсомолу» – Союзу вільної німецької молоді. На підтримку вілли в її нинішньому стані влада витрачає близько 280 тис. євро на рік.

До відома, у грудні 2023 року в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що колишню віллу Геббельса нібито купив президент України Володимир Зеленський – через офшорну компанію, яка нібито належить йому. НА думку експертів Berliner Immobilienmanagement (BIM), компанія з управління нерухомістю в Німеччині, документи, які циркулюють в інтернеті і нібито, за даними російських сайтів і каналів, підтверджують факт покупки, на 100% підроблені. А співробітник BIM, на якого посилаються журналісти РФ, ніколи не працював у цій компанії.