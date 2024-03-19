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Названі депутати Київради – найбільші землевласники

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Названі депутати Київради – найбільші землевласники
фото ілюстративне

Сторожук, Костюшко, Москаль, Яловий, Маленко – депутати з найбільшою кількістю землі у деклараціях

Деякі депутати Київради мають у власності майже 30 земельних ділянок, а площа окремих перевищує 4 га. Відповідні дані опублікував Рух «Чесно», проаналізувавши їхні декларації від початку каденції та за перший рік повномасштабного вторгнення.

Першим у списку фігурує депутат від фракції «Європейська солідарність» Вадим Сторожук, у декларації якого вказано 28 земельних ділянок у Київській області. Частина з них належать дружині депутата Ользі Сторожук, а найбільша ділянка сягає 1,8 га. Уся земля була набута у власність у 2006-2008 роках, однак вартість жодної із них у декларації не зазначена.

Названі депутати Київради – найбільші землевласники фото 1

Друге місце розділяють депутати фракцій «Удар» та «Батьківщини» Олег Костюшко та Денис Москаль. У деклараціях за 2022 рік вказано, що у їхній власності перебуває по 19 земельних ділянок. Значна частина тих, які задекларував Костюшко, були набуті ще до початку теперішньої каденції Київради, а площа деяких перевищує 4 га.

У Дениса Москаля задекларованих земельних ділянок побільшало, у порівнянні із 2020 роком. На початку депутатської каденції у нього та дружини у власності було 13 об’єктів, а два роки потому – 19, більшість з яких розташовані у селах Фастівського та Бучанського районів Київської області. Останню земельну ділянку депутат Київради придбав у 2021 році: 3,8 га у селі Мотижин Київської області за 266 тис. грн.

Названі депутати Київради – найбільші землевласники фото 2
Декларація Дениса Москаля за 2022 рік

У список лідерів згідно із деклараціями за 2022 рік входять також Володимир Яловий із забороненої проросійської партії ОПЗЖ, котрий володіє 17 земельними ділянками. Трохи менше ділянок у Григорія Маленка із фракції «Голос» – 15. Частина земельних ділянок Маленка була набута у власність групами протягом одного періоду – до прикладу, 12 травня 2020 року або в середині серпня 2021 року, більшість з них розташовані в Бориспільському районі Київської області.

Названі депутати Київради – найбільші землевласники фото 3
Декларація Григорія Маленка за 2020 рік

У депутатів Ігоря Галайчука із фракції «Батьківщина» та Олеся Маляревича із фракції «Удар» не так багато землі, але за час їхньої роботи у Київраді її кількість суттєво збільшилася. У Ігоря Галайчука кількість земельних ділянок зросла з 4 до 12, а в Маляревича – з 2 до 7.

Нагадаємо, що законодавством України передбачена можливість отримання компенсації за оренду квартири або винайм готельного номера. І чимало народних депутатів користуються такою можливістю. Наразі у деклараціях є відомості про отримання компенсацій щонайменше 38 депутатами.

До слова, у 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директорка КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова – 53 млн грн. 

Також повідомлялося, що сукупний дохід сім'ї прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у 2022 році становив 8,02 млн грн (для порівняння: у 2021 році статки очільника уряду та його дружини склали 8,11 млн грн). 

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Теги: Батьківщина Європейська солідарність Київрада депутат земля

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