На ринок землі вийшли шахраї. Юрист попередив про схему обману

«Куплю пай дорого». Аферисти знайшли спосіб, як ошукати і фермера-орендатора, і власника землі

На ринку сільськогосподарської землі, який діє в Україні третій рік, почали діяти аферисти, які знайшли спосіб обійти закон та обмежити першочергове право агровиробників на викуп землі, на якій вони працюють. Схема обману полягає у змові потенційного покупця з продавцем про фіктивну завищену суму договору. Саме її повідомляють орендарю, який мусить або погодитися на цю явно нерикнову пропозицію, або вступити своє право іншому. Оскільки пропонована ціна є завищеною, реальних агровиробник змушений відмовлятися, але й продавець урешті не отримає обіцяну суму. Про те, як працює ця схема, у матеріалі «Главкома» пояснив юрист-дорадник Руслан Сокол.

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За словами Руслана Сокола, зараз спостерігаються випадки недобросовісного придбання землі шляхом обману суб’єкта переважного права, котрий не завжди можна перевірити та довести. «Суть схеми полягає у змові потенційного покупця з продавцем про завищену суму договору. Ця цифра направляється підприємству, яке орендує ділянку, у вигляді пропозиції, із розрахунком на відмову ним від переважного права. У результаті власник землі не отримає усієї заявленої у пропозиції суми коштів: він повинен буде повернути різницю готівкою після отримання коштів на рахунок готівкою», – пояснює юрист.

Руслан Сокол зауважує, що в такому випадку пайовики, власники землі, зрештою почуваються використаними та ошуканими, але буває запізно, бо пристають на пропозицію махінаторів не повідомляти орендаря землі про намір продажу навіть телефоном. За інформацією юриста, пайовиків переконують одразу їхати до нотаріуса та реєструвати намір продажу за псевдоціною, і селянам доводиться завчасно власними коштами сплачувати за ці послуги.

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Експерт наголошує, що так звані покупці роблять усе, щоб уникнути прямого спілкування власника землі з орендарем, який має переважне право визначене законом або ж договором користування, і може в ході розмови з’ясувати реальну ціну угоди.

«Усім нам відомо про звичаєве право: вдарити по руках, отримати завдаток, запити могорич. Але у схемі новітніх маклерів продавець не завдаток бере, а сам сплачує наперед нібито покупцеві кошти, котрі втрачає. Не завжди власники землі усвідомлюють, що у випадку неправомірних дій для захисту своїх прав орендар або землекористувач може звернутися до суду, який накладе арешт на земельну ділянку», – підкреслює юрист.

Щодо того, хто орудує таким способом, за даними юриста, з власниками паїв працюють представники так званих покупців, котрі не те що не мешкають у громаді, а й взагалі перебувають за кордоном. На переконання експерта, тут би була доречною правка аграрного комітету щодо набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення громадянами України, які постійно проживають на території України. Проте, ця правка свого часу була відхилена.

За словами юриста, на сьогодні перед урядом постає завдання розробити та ухвалити відповідні зміни з урахуванням описаних зловживань.

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Руслан Сокол запевняє, що від таких махінацій немає користі ані власникові, ані аграріям, котрі працюють на землі, інвестують, сплачують податки, і не дочекалися захисту від шахраїв, фінансування під придбання основного засобу виробництва – землі, яка натомість стає активом для спекуляцій.

Ринок сільськогосподарської землі в Україні стартував 1 липня 2021 року. З 1 січня 2024 року почався новий етап земельної реформи. Тепер юридичні особи мають право купувати сільськогосподарську землю. Продаж дозволяється лише на приватні ділянки не більше 10 тисяч гектарів. При цьому продаж комунальної та державної землі залишається забороненим.

Нагадаємо, з початку нового 2024 року 118 агрогосподарств вже отримали 756,2 млн грн банківських кредитів на розвиток. Найбільший обсяг кредитів, які виділили на підтримку розвитку сільського господарства, отримали аграрії Київської області.

Стало відомо, що уряд компенсує аграріям кошти, витрачені на розмінування земель.