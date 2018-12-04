  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Порошенко анонсував запровадження нових державних будівельних норм

    • Розсилка
    Петро Порошенко&nbsp;під час Всеукраїнської наради з питань створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю - Порошенко анонсував запровадження нових державних будівельних норм
    Петро Порошенко під час Всеукраїнської наради з питань створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю

    За словами президента, нові державні будівельні норми мають передбачати доступність і комфортність для людей з інвалідністю

    Президент України Петро Порошенко заявив, що Мінрегіон представить нові державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд».

    Як повідомила прес-служба глави держави, про це президент сказав під час Всеукраїнської наради з питань створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю.

    «За підрахунками міжнародних експертів, проектуючи об’єкти з урахуванням принципів універсального дизайну, ми витрачаємо на доступність в середньому кілька відсотків, а іноді і 1% від вартості об’єкта будівництва. Пристосування ж введеного в експлуатацію об’єкта може коштувати 25%, 30% і навіть 40% вартості об’єкта», - зазначив президент.

    Він розповів, що для правильного проектування і будівництва з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства буде презентовано нові державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд».

    «Прошу ще раз звернути увагу на важливість цього нормативного акту, адже насправді він є тим практичним інструментом реалізації державної політики в архітектурно-будівельній сфері, який повинен забезпечити будівництво без бар’єрів», - наголосив глава держави.

    Також він повідомив, що для забезпечення належного фінансування та контролю за виконанням зазначених нормативних документів розроблено два законопроекти.

    «Вони своєчасні і сучасні, які спрямовані на ліквідацію бар’єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю. І не тільки це, а і посилення відповідальності за порушення законодавчих і правових норм щодо осіб з інвалідністю», - сказав Порошенко.

    Президент окремо зауважив, що «серед майже 3 млн людей з інвалідністю близько 12 тис. інвалідів - ветерани АТО».

    Читайте також
    Петро Порошенко будівництво учасники АТО фінансування президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ