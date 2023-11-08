Послаблення прайс-кепів допоможе енергетикам в умовах російського ракетного терору, – експерт
Експерт спростував спекуляції довкола «так званого росту цін на товари і послуги» через лібералізацію ринку електричної енергії
Послаблення цінових обмежень на ринку електроенергії і приведення їх до європейських правил і норм допоможе енергетикам в умовах російського ракетного терору об'єктів енергосистеми.
Про це заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
«Енергогенеруючим компаніям дається можливість накопичити ресурс, щоб убезпечити енергосистему на випадок виникнення непередбачених ситуацій, – сказав Пендзин.
За його словами, ризик аварій в енергосистемі і блекауту через ракетний терор надзвичайно високий.
«Блекаут коштує дорожче, ніж підняття прайс-кепа», – заявив експерт.
Експерт спростував спекуляції довкола «так званого росту цін на товари і послуги» через лібералізацію ринку електричної енергії.
«Я думаю, що до якихось серйозних погіршень щодо цін на продукти харчування це не призведе» , – резюмував він.
Нагадаємо, у Секретаріаті Енергетичного Співтовариства виступають за збільшення цінових обмежень (прайс-кепів – ред.) на ринку електроенергії України для забезпечення імпорту електрики взимку.
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