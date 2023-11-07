Вартість життя у Німеччині: де найдорожче та найдешевше

Найдорожчим містом для життя у Німеччині виявився не Берлін, а Мюнхен та його околиці

Експерти провели нове комплексне дослідження, аби встановити де в Німеччині вартість життя найвища та найнижча та визначити вартість життя у всіх 400 округах та незалежних містах країни. Дослідження тривало протягом трьох років, пише Aussiedlerbotе.

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Експерти Інституту німецької економіки (IW) спільно з Федеральним дослідницьким інститутом будівництва, міського господарства та просторового розвитку (BBSR) склав індекс цін, що включає витрати на житло і проживання, такі як орендна плата, електроенергія, газ і продукти харчування.

«Життя має залишатися доступним, незалежно від місця проживання в Німеччині», – заявив автор дослідження IW Крістоф Шредер.

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Однак результати дослідження показують, що жителі багатьох регіонів країни змушені боротися зі зростаючими витратами.

Цікаво, що загалом вартість життя східних землях Німеччини, крім Берліна та її околиць, залишається значно дешевше, ніж у середньому у країні.

«Незважаючи на те, що доходи населення у східних землях Німеччини в деяких випадках нижчі, мешканці цих земель мають перевагу за вартістю життя в порівнянні з багатьма великими містами (у західній Німеччині – «Главком»)», – йдеться у звіті.

Кожному місту та населеному пункту було надано рейтинг вартості життя, при цьому значення 100 відповідає середньому показнику по Німеччині.

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Місця із найнижчою вартістю життя в Німеччині

Згідно з результатами дослідження, ідилічний, багатий на сільське господарство південний захід Саксонії, під назвою Фогтланд (індекс 90), є найдоступнішим місцем для проживання в Німеччині. Вартість житла тут приблизно на 32% дешевше, ніж у середньому по Німеччині, тоді як інші витрати нижчі на 0,3%. Друге і третє місця за дешевизною займають містечко Грайц (90,5) у Тюрінгії та чарівне місто Герліц (90,6) у Саксонії.

Найдешевшим районом на заході Німеччини є округ Пірмазенс (90,7) у землі Рейнланд-Пфальц, розташований на кордоні з Францією. Брауншвейг і район Ноймаркт-ін-дер-Оберпфальц у Баварії точно відповідають середньому рівню країни.

Де жити у Німеччині найдорожче?

Найдорожчими місцями для проживання виявилися Мюнхен (125), передмістя навколо Мюнхена (117), Франкфурта (116) та Штутгарта (115). За даними дослідження, найбільше доводиться платити у великих передмістях та прилеглих до них районах, особливо у популярних житлових зонах, наприклад, на околиці Альп чи Боденського озера.

До слова, нове дослідження показує, що німці думають про надання притулку біженцям та мігрантам із інших країн. Більшість німців вважають, що можливості прийому біженців досягнуто максимуму, але для них, як і раніше, важлива гуманність у поводженні з цими людьми. Переважна більшість німців зауважує: великі міста вже досягли свого максимуму. Це випливає з репрезентативного опитування Insa (опитано 1003 респонденти), проведеного Bild am Sonntag.

Відповідно, 78% кажуть, що біженців більше не можна приймати. Лише 15% опитаних людей заявили, що ще є можливості. При цьому 7% утрималися від відповіді.

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Дивно те, що лише 63% опитаних хочуть послідовно депортувати людей. Зі всієї кількості респондентів 55% вважають, що потрібно надавати прохачам притулку платіжні картки замість грошової допомоги.