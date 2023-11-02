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Японія закликала громадян обов'язково їсти один продукт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія закликала громадян обов'язково їсти один продукт
Японці будуть більше споживати риби
фото із відкритих джерел

Рибні дні будуть проводитись у Японії щомісяця

З метою подолання наслідків заборони на постачання морепродуктів до Китаю, запроваджені китайською владою після початку скидання в океан технічної води з АЕС «Фукусіма-1», у Японії встановлять щомісячні рибні дні. Про це повідомляє агентство Kyodo.

За даними видання, ініціатором такого заходу виступило Управління рибальства Японії. Очікується, що таке рішення дозволить розширити внутрішній попит на морепродукти.

Рибні дні будуть проводитись з 3 по 7 число кожного місяця. Для пропаганди споживання морепродуктів залучають зірок шоу-бізнесу, популярних акторів та інших відомих у країні особистостей. Заклики купувати більше морепродуктів поширюватимуться за допомогою соціальних мереж. На підтримку цієї кампанії виступили близько 800 рибальських підприємств, які також мають намір фінансувати рекламні акції, що спонукають населення вживати більше риби та молюсків.

До введення заборони на ввезення японської морської продукції Китай був її найбільшим імпортером. У 2022 році обсяг японського експорту в КНР становив 87,1 млрд ієн (близько $630 млн).

Водночас, як пише BBC, збройні сили США в Японії почали масово закуповувати морепродукти країни у відповідь на заборону Китаю на імпорт після випуску очищеної води з АЕС у Фукусімі. 

Посол США в Японії Рам Емануель сказав, що Вашингтон також може шукати інші способи протидії забороні Китаю. Він назвав це частиною «економічних війн» Пекіна.

Емануель сказав, що це початок довгострокового контракту, який з часом поширюватиметься на всі види морепродуктів. Придбані молюски будуть використані для харчування військовослужбовців і продаватимуться в магазинах і ресторанах на військових базах Японії. «Це буде довгостроковий контракт між збройними силами США, рибальством і кооперативами», – сказав Рам Емануель. «Найкращий спосіб, який ми довели у всіх випадках, щоб пом’якшити економічний тиск Китаю, – це прийти на допомогу цільовій країні або галузі», – додав він.
 
До слова, у зв'язку із забороною, накладеною китайською владою на імпорт японських морепродуктів, введеною після початку скидання в океан води з аварійної АЕС «Фукусіма-1», Японія розглядає питання про подання скарги до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це заявив на пресконференції в Токіо японський міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, виступаючи на засіданні керівництва правлячої Ліберально-демократичної партії, також заявив про намір вжити всіх необхідних заходів для того, щоб уберегти японську рибну галузь від збитків. Більше того, уряд, за його словами, докладе зусиль для збільшення споживання рибної продукції.

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Теги: Японія Китай імпорт рибальство харчування населення риба

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