Навіщо мобілізувати більш молодих чоловіків? Нардеп Рахманін назвав дві причини

Потребу в необхідній кількості людей, в тому числі молодих, визначає Генштаб

Необхідність у молодому особовому складі обумовлена специфікою сучасної військової діяльності. Про це заявив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді».

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Сергій Рахманін зазначив, що потребу в необхідній кількості людей, в тому числі молодих, визначає Генштаб.

За його словами, нові вимоги полягають у виконанні штурмових операцій, де військові пересуваються на великі відстані та несуть важкі вантажі, включаючи зброю, боєкомплекти та бронежилети.

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«Чому ідеться, щоб мобілізовувати більш молодих? Тому що їх вимагають певні характеристики бою. Наприклад, штурмові дії, коли особовий склад викидається за 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення і далі іде, тягнучи на собі десятки кілограмів: зброю, боєкомплекти, харчування, бронежилети. Вони долають пішки цю відстань і практично без паузи починають штурмові дії. Якщо людині, умовно кажучи, 55 чи 57, це для нього достатньо важке випробування», – зазначив Рахманін.

Крім того, війна зараз стає більш сучасною, адже активно використовуються БПЛА, комп'ютерні програми і це, за словами Рахманіна потребує більших навичок і, відповідно, людей, які мають ці навички або можуть легше ним навчитися.

«Друге питання – війна зараз стає більш сучасною: активно використовуються БПЛА, комп'ютерні програми. Це потребує більших навичок і, відповідно, людей, які мають ці навички або можуть легше ним навчитися. Людину, яка щойно опанувала телефон, дуже важко швидко навчити якимось практичним речам роботи з певними комп'ютерними програмами», – пояснив він.

Також член комітету з питань нацбезпеки наголосив на ще одній важливій обставині: військові (насамперед ТЦК) не мають чіткого уявлення про стан мобілізаційного ресурсу.

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«Ще одна дуже важлива обставина, про яку не слід забувати: військові (насамперед ТЦК) не мають чіткого уявлення про стан мобілізаційного ресурсу. У нас є система «Оберіг» – електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників. Насправді – це база даних, яка бралася з паперової документації і вручну вбивалася в реєстри, але чіткої картинки вона не дає. У нас були випадки, коли людина, яка значилась десь у Дрогобичі, за цей час встигла попрацювати в Чернівцях, Києві, виїхала в Польщу, повернулася, воює і вже навіть могла загинути, а їй приходять повістки за місцем проживання з вимогою з'явитися в ТЦК», – сказав Рахманін.

Тобто, як зазначає Рахманін, чітко порахувати людей, які мають стояти на обліку і теоретично підлягають потенційно мобілізації, ТЦК не можуть.

Раніше повідомлялося, що оборонний комітет Ради пропонує проводити мобілізацію на військові заводи.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.