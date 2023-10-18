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Кількість біженців у секторі Гази: ООН шокував цифрою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кількість біженців у секторі Гази: ООН шокував цифрою
Люди тікають із Сектору Гази
фото: East News

ООН фіксує рекордну кількість біженців у Секторі Гази

Число внутрішньо переміщених осіб у секторі Газа з моменту чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту досягло 1 млн. Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ).

«Кількість внутрішньо переміщених осіб з початку бойових дій досягла 1 млн, серед них понад 352 тис., які зараз знайшли притулок у школах Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт у центральній та південній частинах сектора Газа. Близько 55 тис. проживають у 51 іншому притулку», – зазначили в УКГВ.

УКГВ також зазначило, що у секторі Газа «запасів основних продуктів харчування залишилося на два тижні, а в магазинах продуктів залишилося лише на чотири-п'ять днів».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував удар по лікарні «Аль-Ахлі» у центрі Сектора Гази. Він заявив, що ЦАХАЛ не атакував баптистську лікарню.

У мікроблозі X (Twitter) Нетаньягу продублював заяву Армії оборони Ізраїлю, в якій говориться, що удар по лікарні стався в результаті невдалого запуску ракети «ісламським джихадом».

До слова, на Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera. Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.

Міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази заявило, що принаймні 500 людей було вбито під час обстрілу центральної лікарні, де палестинці шукали притулок. Всесвітня організація охорони здоров'я засудила напад на та вимагала негайного захисту цивільного населення та медичних працівників.

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Теги: міністр Ізраїль ООН Сектор Гази Палестина притулок харчування біженці

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