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Анналена Бербок очолить Генасамблею ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Анналена Бербок очолить Генасамблею ООН
Анналена Бербок отримала нову посаду
фото із відкритих джерел

Інавгурацію нової голови Генасамблеї заплановано на 9 вересня 2025 року 

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) готується обрати свого нового очільника. На цю посаду без конкурентів балотується колишній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє партію «Зелених». Вибори, які відбудуться на пленарному засіданні, розглядаються експертами як формальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який на даний час займає португалець Антоніу Гутерріш.

44-річна Бербок, виступаючи перед Генеральною асамблеєю минулого місяця, наголосила на своєму намірі стати «об'єднувачем» у разі обрання. «Я служитиму всім 193 державам-членам, великим і малим», – заявила Бербок, демонструючи готовність до неупередженого керівництва.

Офіційне обрання Бербок відбудеться сьогодні, 2 червня 2025 року. Це стане важливим етапом у кар'єрі політика, яка з 2021 до 2025 року очолювала зовнішньополітичне відомство Німеччини в уряді канцлера Олафа Шольца. За час роботи на посаді міністра закордонних справ Бербок зарекомендувала себе як важливий прихильник багатосторонньої дипломатії та захисник міжнародного права.

Інавгурацію нового голови Генасамблеї заплановано на 9 вересня 2025 року, безпосередньо перед початком спільних дебатів за участю високопоставлених представників країн-членів ООН. Термін повноважень на цій посаді становить один рік.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила на передвиборчому заході у Потсдамі, що має намір посилити тиск на США після того, як вони провели переговори з Росією щодо завершення війни в Україні без участі Києва. 

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Теги: Німеччина міністр ООН політика Анналена Бербок

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