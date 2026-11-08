Прайс-кепи можуть завадити імпорту електроенергії з ЄС узимку – Омельченко

Україна ризикує втратити імпорт електроенергії з ЄС через цінові обмеження

Чинні цінові обмеження (прайс-кепи) можуть знову обмежити імпорт електроенергії з ЄС у разі зимового дефіциту, тому Україні варто перейти до європейської методології визначення граничних цін. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, через штучно обмежені ціни на українському ринку постачання дорожчої електроенергії з Європи може втрачати комерційний сенс навіть за наявності фізичних можливостей для імпорту.

«Тобто треба змінити прайс-кепи, в кінці кінців перейти на європейську методологію визначення прайс-кепів, оскільки на сьогодні така ситуація в нас виникає і може взимку також виникнути, як в минулому році, між іншим, коли у нас величезний дефіцит електричної енергії, а ми не можемо її отримувати через штучні бар’єри, які створило НКРЕКП цими прайс-кепами», – заявив Омельченко.

Він наголосив, що перегляд прайс-кепів не означає автоматичного підвищення ціни електроенергії для населення. Йдеться насамперед про умови роботи ринку та можливість промислових споживачів отримувати необхідний ресурс.

«Тут же ж не йде мова про побутового споживача. Для побутового споживача залишається та ж сама ціна», – пояснив Омельченко.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація повторно закликала НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані прайс-кепи. В ЄБА зазначали, що чинні цінові обмеження можуть стримувати комерційний імпорт з ЄС, розвиток нової маневрової генерації та залучення приватних інвестицій.