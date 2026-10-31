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Ціни в сусідніх країнах зростають: прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії – експертка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ціни в сусідніх країнах зростають: прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії – експертка
Україна може переглянути граничні ціни на електроенергію для збереження комерційного імпорту
фото: depositphotos.com

Експертка пояснила, чому взимку можуть переглянути прайс-кепи

Цієї зими Україні варто очікувати дорогого імпорту електроенергії з Європи, тому граничні ціни (прайс-кепи) на українському ринку можуть потребувати перегляду, щоб імпорт залишався доступним. Про це заявила Дарʼя Орлова, експертка «ExPro Electricity».

Зараз, за словами Орлової, ринок у ці обмеження не впирається, однак узимку ситуація може змінитися через високі ціни у сусідніх країнах.

«Там є дорога електроенергія. В Словаччині електроенергія дорога, в Угорщині вона дорога, ну, Польща, там не так багато звідти імпортували. Тому треба очікувати, що цієї зими буде дуже дорогий імпорт електроенергії», – зазначила Орлова.

Вона також звернула увагу на проблеми з атомною генерацією в Румунії, через які країна зараз має менше дешевої електроенергії для експорту. За таких умов вартість імпорту для України може зрости, а чинна цінова «стеля» – потребувати коригування.

«Можливо, будуть переглянуті прайс-кепи, щоб цей імпорт надходив», – сказала Орлова.

Раніше керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що перегляд прайс-кепів є не причиною зростання цін, а реакцією на зміну ринкової ситуації. За його словами, якщо українські граничні ціни відстають від європейських, можливості комерційного імпорту скорочуються.

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Теги: імпорт ринок електроенергія енергетика

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Економіка

Ціни в сусідніх країнах зростають: прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії – експертка
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