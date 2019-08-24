Представник ДТЕК розвіяв міф про монополізм компанії



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В Україні найгірші умови для видобутку вугілля

Поки державні шахти витрачали державні дотації і скорочували видобуток, приватні вугільні компанії вкладали в модернізацію

Директор з комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірина Мілютіна пояснила, що нинішня частка компанії у вуглевидобутку обумовлена не скупкою активів, а багаторічним розвитком підприємств.

«У 2018 році в Україні видобули 33,2 млн тонн. З них вугледобувні підприємства ДТЕК забезпечили 24,1 млн тонн. Це немало - цілих 73%. А тепер давайте повернемося у 2004 рік, коли до складу групи ДТЕК увійшов ключовий вуглевидобувних актив «Павлоградвугілля». Так ось, в 2004 році всього в країні добули 80 млн тонн, з яких «Павлоградвугілля» - 11,3 млн тонн (а це - 14%) », - написала вона на «Обозревателе».

Ірина Мілютіна підкреслює, що поки державні шахти витрачали державні дотації і скорочували видобуток, приватні вугільні компанії вкладали в модернізацію і розвиток власні кошти і збільшували виробництво.

«Обсяг видобутку знизився, а частка ДТЕК зросла в рази. Як таке сталося? По-перше, частина вугледобувних підприємств виявилася на тимчасово неконтрольованої території. По-друге, а це головне - за 15 років до повного занепаду прийшли держшахти і вугільна галузь існує завдяки приватним інвестиціям. Всього дві цифри - «ДТЕК «Павлоградвугілля» у 2004 році видобував 11,3 млн тонн, а в 2018-му - 20 млн тонн. Тобто збільшив видобуток майже вдвічі, не отримуючи жодної копійки державних дотацій! При цьому, держшахти, розташовані на підконтрольній території, видобували тоді 18,2 млн тонн, в 2018 році - всього 4,1 млн тонн », - вказує вона.

Представник ДТЕК повідомила, що в Україні найгірші умови для видобутку вугілля. «На пластах менше 1 метра він ніде в світі вже не видобувається», - повідомила вона.

19 серпня відбулася нарада за участю Володимира Зеленського на тему підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Одна з головних проблем, яку обговорювали, - дефіцит вугілля на теплоелектростанціях. На складах ТЕС вугілля вдвічі менше, ніж було в цей же час в минулому році.