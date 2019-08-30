Декларація голови Верховної Ради Разумкова: низка нерухомості, п’ять автомобілів і позика 26 млн грн



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Спікер українського парламенту Дмитро Разумков оприлюднив свої статки Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Новообраний спікер 29 серпня оприлюднив своє майно і статки за минулий рік

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оприлюднив електронну декларацію за 2018 рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

У власності спікера парламенту знаходиться дві квартири площами 78,5 кв. м у Києві і 232,4 кв. м – у селі Здорівка Київської області; домоволодіння площею 492,2 кв. м у селі Софіївська Борщагівка Київської області; нежитлове приміщення площею 74,9 кв.м у Києві; дві земельні ділянки загальною площею 0,15 га у селах Софіївська Борщагівка і Здорівка на Київщині.

Крім цього, у спільній власності Разумков має столичну квартиру загальною площею 165,5 кв.м.

Дружина Юлія Чайка задекларувала дві квартири у Києві площами 53,2 кв. м і 44,5 кв.м; житловий будинок площею 489,6 кв. м та дві земельні ділянки (одна із них площею 0,13 га – в оренді) – усе майно розташовано в Миколаєві.

Також вона володіє 25% власності квартири на 73,2 «квадрата» у Миколаєві.

Автопарк сім’ї спікера парламенту налічує 5 автомобілів: Toyota Land Cruiser 200, 2013 року випуску, Mazda 6, 2014 року випуску, Toyota Camry, 2012 року випуску (власність Дмитра Разумкова), Audi Q7, 2008 року випуску, Volkswagen Caddy, 2011 року випуску (належать Юлії Чайці).

За даними декларації 2018 року Разумков є кінцевим бенефіціаром трьох підприємств: «Інтерінвест ХХІ Століття», «Українська політконсалтингова група» і «Ломбард «Про100кредит» ТОВ «Інтерінвест ХХІ століття і компанія».

Його дружина спільно з новообраним спікером володіють «Ломбард «Про100кредит» ТОВ «Інтерінвест ХХІ століття і компанія». Також Юлія Чайка записана кінцевим бенефіціаром у ТОВ «Бізнесінвестбуд».

Сукупний дохід Дмитра Разумкова за 2018 рік становив майже 1 млн грн. Найбільше він отримав доходів принесло зайняття підприємницькою діяльністю – 960 тис. грн. Ще 10,3 тис. грн він вказав державної і соціальної матеріальної допомоги, 7,1 тис. грн заробітної плати і 1,8 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

На банківських рахунках новообраний голова парламенту зберігає 72,1 тис. грн, 1341 євро і $832. У готівці задекларував $75 тис. і 290 тис. грн.

Ще 26,46 млн грн Разумков позичив третій особі.

Його дружина за минулий рік заробила 789 тис. грн доходів від зайняття підприємницькою діяльністю і відчуження нерухомого майна.

У банках вона тримала 74 тис. грн, готівкою – 160 тис. грн і $70 тис.

Як повідомляв «Главком», 29 серпня Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради дев’ятого скликання. За відповідне рішення проголосували 382 народних депутати. Проти голосувала лише фракція «Європейської солідарності».

Кандидатуру Разумкова внесла фракція «Слуги народу» і вона була єдиною, яка розглядалась.