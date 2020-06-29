Колишній прем’єр Франції отримав п’ять років тюрми через зарплату дружини



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Франсуа Фійон був прем'єр-міністром при президентові Ніколя Саркозі Фото: The Associated Press

Фейкова «робота» принесла родині понад 1 мільйона євро

Суд Парижа визнав винним колишнього главу уряду Франції Франсуа Фійона у використанні державних коштів для оплати праці своєї дружини і дітей, яку ті ніколи не виконували.

Про це повідомляє французький телеканал BFM.

Суд засудив Фійона до п'яти років тюремного ув'язнення, три з яких умовно. Його дружина Пенелопа визнана винною в співучасті і приховуванні розтрати державних коштів та засуджена до трьох років в'язниці умовно.

Кожен з членів подружжя також повинен сплатити штраф у 375 тисяч євро.

Фійону також заборонено балотуватися на виборні посади протягом 10 років.

Фейкова «робота» принесла родині понад 1 мільйона євро з 1998 року. Адвокати подружжя негайно подали апеляцію, тож поки вирок не набув чинності.

Скандал «Пенелопагейт» вибухнув 25 січня 2017 року, лише за три місяці до президентських виборів.

Сатиричне видання Le Canard enchaîné опублікувало інформацію про те, що дружина Фійона довгі роки отримувала зарплату в парламенті як помічник свого чоловіка-депутата, але насправді ніколи там не працювала.

Фійон був основним претендентом на пост президента Франції, але в результаті скандалу опустився на третє місце на виборах, а президентом став Еммануель Макрон.