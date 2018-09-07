Прем'єр-міністру доповіли про критичну ситуацію в «Укрзалізниці»



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За словами нардепа, сьогодні на залізниці не вистачає локомотивів

Сьогодні склалася критична ситуація з перевезенням сировини і готової продукції гірничо-металургійним комплексом і українськими аграріями.

Про це в своєму зверненні до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час години запитань до уряду зазначив глава парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк.

«Тільки в промисловості, в ГМК, на який припадає 45% перевезень, тільки по цій сфері минулого місяця втрачено 68 млн доларів валютної виручки. Уявіть собі, майже 2 мільярди гривень. Це прямий мінус платіжному балансу, а значить удар по гривні, і це прямий мінус в економіці України», - підкреслив політик.

За словами Галасюка, сьогодні на залізниці не вистачає локомотивів.

«Ми пропонуємо негайно вирішити цю проблему на найвищому рівні, забезпечити рухомий склад, забезпечити локомотиви. Якщо сьогодні немає належних локомотивів в «Укрзалізниці», значить, треба зараз терміново брати їх в оренду в Казахстані, в Білорусі, в країнах Балтії, закривати цей сезонний дефіцит. Тому що те, що відбувається сьогодні, - удар по міжнародному іміджу України та удар по курсу гривні. Давайте терміново це виправляти», - резюмував глава парламентського комітету.

Раніше повідомлялося, що Європейська бізнес-асоціація звернулася з листами до Державної регуляторної служби і до «Укрзалізниці» з пропозицією оголосити мораторій на підвищення вантажних тарифів до створення Національної комісії регулювання транспорту - незалежного органу, який буде регулювати тарифну політику, в т.ч. в сфері залізничного транспорту. З подібною ініціативою виступала Американська торговельна палата (АСС), яка просила у влади призупинити підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення НКРТ і затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення. Відповідна офіційна позиція АСС була викладена в листі на ім'я глави УЗ, міністра інфраструктури, міністра економічного розвитку, глави Держрегуляторної служби.