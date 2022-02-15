Рада встановила нові правила індексації пенсій: що зміниться

Законопроєкт підтримали 352 народні депутати

Верховна Рада ухвалила закон №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким, зокрема визначається 1 березня датою щорічної індексації пенсій.

Законопроєкт підтримали 352 народні депутати.

Іншими важливими нововведеннями, передбаченими прийнятим законопроєктом, є:

щорічна індексація пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів здійснюватиметься на загальних умовах;

призначення пенсії за віком особам, трудовий договір з якими розірвано через зміни в організації виробництва та інших умов може відбиватися достроково, за півтора роки.

Також закон передбачає дострокове призначення пенсії матерям або батькам дітей з важким чи рідкісним захворюванням, яким не було встановлено відповідності.

Раніше повідомлялося, що перерахунок пенсій у 2022 році проведуть у 12 етапів. Зокрема, з жовтня наступного року розширюється доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років буде 3000 грн.

Також у держбюджеті закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Мінімальна пенсія становитиме з 1 січня – 1934 грн, з 1 липня – 2027 грн, з 1 грудня – 2093 грн.

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