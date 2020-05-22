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    Економіка та фінанси

    Президент підписав закон про «податковий терор»

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    Президент підписав закон про «податковий терор»

    Серед норм закону – розширення прав контролюючих органів, ускладнення правил оподаткування, запровадження безпрецедентних механізмів контролю для іноземних компаній тощо

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві».

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Серед норм закону –  розширення прав контролюючих органів, ускладнення правил оподаткування, запровадження безпрецедентних механізмів контролю для іноземних компаній тощо.

    Експерти наголошували, що законопроєкт №1210 розроблявся та голосувався до початку економічної кризи та пандемії, що суттєво вплинуло на значну кількість запропонованих ним змін, тому реалізація суперечливих норм не відповідає економічним реаліям, що склалися в сьогоднішніх умовах.

    Одночасно з підписанням закону президент передав парламенту пакет пропозицій щодо внесення змін до його тексту.  Ці зміни повинні бути підготовлені у тримісячний строк у співпраці з експертами та бізнесом.

    Також уряд має підготувати із залученням представників бізнесу, експертів і народних депутатів пропозиції щодо системного вдосконалення та спрощення процедур адміністрування податків і зборів, забезпечення чіткості правил оподаткування, уніфікації та зрозумілості термінології.

    Нагадаємо,  16 січня 2020 року парламент схвалив в другому читанні та в цілому скандальний законопроект № 1210 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

    У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України назвали законопроєкт №1210 «податковим терором».

    Категорично проти цього законопроекту виступили всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України – в т. ч. Європейська бізнес асоціація, Американська торгівельна палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

    Зокрема, у Федерації роботодавців вважають, що законопроєкт №1210 - загроза розвитку бізнесу.

    Експерти Спілки українських підприємців застерігали, що частина нововведень, передбачених законопроектом, суттєво збільшують фіскальний тиск на підприємців та можуть негативно позначитися на умовах ведення бізнесу в Україні.

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