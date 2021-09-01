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    У США лютує ураган «Іда» – один із найсильніших за 170 років (відео)

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    Тисячі людей лишилися без електропостачання - У США лютує ураган «Іда» – один із найсильніших за 170 років (відео)

    Тисячі людей лишилися без електропостачання

    Фото: bostonglobe.com

    Жителі США діляться моторошними кадрами стихії: сильний вітер змінив напрямок річки Міссісіпі

    Ураган «Іда» четвертого ступеня потужності (з п'яти) досяг берегів США та обрушився на штат Луїзіана. Про це інформує The Wall Street Journal.

    Преса називає його одним з найпотужніших в історії країни, а також одним із найжорстокіших після урагану «Катріна», який в 2005 році забрав життя понад 1800 людей.

    З огляду на нищівні пориви вітру (до 230 км/год), а також наслідки урагану, губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс взагалі назвав «Іду» одним з найсильніших ураганів за останні 170 років.

    Вітер виявився настільки сильним, що річка Міссісіпі змінила свій напрямок зі швидкістю близько півтора метри на секунду.

    Ураган зносив дерева й дахи будинків, а разом з ним прийшли й проливні дощі, в зв'язку з чим мешканці деяких міст Луїзіани були змушені рятуватися від повеней на височинах.

    Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда призвів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана. Про це сказав провідний гідролог Геологічної служби США Скотт Перріен.

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    Теги: США річка міст вітер ураган
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    У США лютує ураган «Іда» – один із найсильніших за 170 років (відео)