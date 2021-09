У США лютує ураган «Іда» – один із найсильніших за 170 років (відео)

Жителі США діляться моторошними кадрами стихії: сильний вітер змінив напрямок річки Міссісіпі

Ураган «Іда» четвертого ступеня потужності (з п'яти) досяг берегів США та обрушився на штат Луїзіана. Про це інформує The Wall Street Journal.

Преса називає його одним з найпотужніших в історії країни, а також одним із найжорстокіших після урагану «Катріна», який в 2005 році забрав життя понад 1800 людей.

З огляду на нищівні пориви вітру (до 230 км/год), а також наслідки урагану, губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс взагалі назвав «Іду» одним з найсильніших ураганів за останні 170 років.

Hurricane Ida going through downtown New Orleans

by TYR$ pic.twitter.com/t5uCt7T8Ma — Black Hole (@konstructivizm) August 30, 2021

Lots of damage in the Kenner, LA area near the New Orleans airport after #Ida moved through. Several roads are blocked by downed trees and power lines. @accuweather pic.twitter.com/sfbpKumDqn — Kim Leoffler (@kimleoffler) August 30, 2021

Вітер виявився настільки сильним, що річка Міссісіпі змінила свій напрямок зі швидкістю близько півтора метри на секунду.

NEW VIDEO: The historic Karnofsky Music Shop in New Orleans has collapsed. It was no match for the winds of Hurricane Ida. Video from @JackRoyer. So so sad. pic.twitter.com/42BpfaenLc — Ed Bloodsworth (@WKRGEd) August 30, 2021

Ураган зносив дерева й дахи будинків, а разом з ним прийшли й проливні дощі, в зв'язку з чим мешканці деяких міст Луїзіани були змушені рятуватися від повеней на височинах.

The haunting 'Aeolian sound' of a major hurricane #Hurricane_Ida *sound on*

Credit Raymond Serigny FB pic.twitter.com/eFdKqBsgti — Hauraki Gulf Weather (@GulfHauraki) August 29, 2021

Нагадаємо, ураган четвертої категорії Іда призвів до зміни напрямку течії Міссісіпі – найбільшої річки Північної Америки – біля міста Новий Орлеан в американському штаті Луїзіана. Про це сказав провідний гідролог Геологічної служби США Скотт Перріен.

