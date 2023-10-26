Про що «говорить» пшениця: науковці розкрили новий секрет

Науковці знайшли новий підхід, аби збільшити потенціал сучасних сортів пшениці

Вчені представили карту генома стародавньої зернової культури під назвою пшениця ейнкорн (Triticum monococcum, або однозернянка культурна). Також ця культура відома як дрібна полба. У рамках нового дослідження вчені виявили унікальну генетичну різноманітність та потенціал цієї культури. Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature.

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Ретельно розшифрувавши генетичну послідовність древнього зерна з 5,2 млрд. літер, вчені виявили складні еволюційні шляхи, які призвели до появи різноманітних видів пшениці.

«Розуміючи генетичну різноманітність та історію еволюції пшениці ейнкорн, дослідники можуть використати її потенціал для майбутньої селекції та розробки більш стійких та поживних сортів пшениці», – пишуть вчені.

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Особливість давньої пшениці – у здатності підтримувати генофонд протягом тисячоліть, що різко контрастує із сучасними сортами м'якої пшениці. Історичне значення та стійкість пшениці ейнкорну до зміни клімату можуть бути важливі для вчених. Тож дослідники прагнули розгадати секрет її витривалості та схрестити її із сучасною пшеницею. Справа в тому, що ейнкорн програє сучасним злакам у врожайності та економічній життєздатності.

Виявилось,що ейнкорн тісно пов'язаний з пшеницею урарту і донором геному A від твердої пшениці та пшениці м'якої. На відміну від Triticum urartu, дикий та одомашнений ейнкорн відрізняється довгою історією вирощування у різних умовах довкілля, що робить цю пшеницю цінним джерелом генетичних варіацій для розведення пшениці.

Вчені також описали численні природні та штучні інтрогресії (переміщення гена від одного виду до генофонду іншого через повторне схрещування) у хлібну пшеницю, що містить сільськогосподарсько важливі гени. Генетичний аналіз показує, що дикий ейнкорн групується на три різні групи (раси α, β і γ) і вказує на регіон навколо гір Каракадаг на південному сході Туреччини як місце її одомашнення.

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