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Директорка музею Булгакова пояснила, чому облита фарбою меморіальна дошка досі не відновлена

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Директорка музею Булгакова пояснила, чому облита фарбою меморіальна дошка досі не відновлена
Залита червоною фарбою меморіальна дошка на честь Михайла Булгакова
фото з відкритих джерел

«Ми можемо прибрати фарбу, але тоді це стане постійною атракцією»

У травні невідомі облили червоною фарбою меморіальну дошку, присвячену письменнику Михайлу Булгакову, проте її не стали замінювати на нову. Причини в інтерв'ю «Главкому» пояснила директорка київського музею Булгакова Людмила Губіанурі.

«Чому залишили такою, як є?.. Ну бо хтось обливає фарбою, а хтось заходить в музей і дякує. Це наше сьогодення, це наша комунікація. Ми можемо прибрати фарбу, але тоді це стане постійною атракцією. Бо це життя під час війни, коли існують тільки два світи. І це зараз зрозуміло, ми всі так відчуваємо», – каже директорка музею.

Губіанурі додала, що облита фарбою табличка також не є новою – просто з неї прибрали слова про «російського радянського письменника». З дозволу архітектора Куща, додала вона, який табличку проєктував.

«Як я вже казала, хтось приходить до музею на романтичне побачення, а хтось може написати «прибери мене», і як на це реагувати?.. Але для розуміння: пам’ятник – не наш, він з’явився не завдяки музею», – додала Губіанурі.

Виявилося, що пам'ятник встановив депутат із «молодої команди Черновецького», який захотів зробити приємне своєму дідусю. 

«Ми до нього жодного відношення не маємо. Але цей пам'ятник роботи скульптора Миколи Рапая, чесно кажучи, єдиний, котрий відповідає розумінню того, що таке паркова скульптура. І він єдиний гармонічно вписаний у контекст, на відміну від решти пам’ятників на Узвозі», – наголосила директорка музею.

Губіанурі додала, що київський музей Булгакова заробляє більше, ніж інші меморіальні музеї Києва, хоч відвідувачів стало вдвічі менше, у порівнянні з 2021 роком.

Нагадаємо, що в неділю, 28 травня, на фасаді київського музею Булгакова, розташованого на Андріївському узвозі, невідомі закидали червоною фарбою нововідновлену меморіальну табличку, присвячену літератору.

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Теги: Київ історія культура музей

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