Соратник пояснив, чому Ткаченко не винен в низьких рейтингах телемарафону

Потураєв: «Закидати Ткаченку падіння популярності марафону – це все одно, що закидати комусь, що за літом приходить осінь»

Голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв незадоволений телемарафоном і вважає, що він давно мав бути переформатований. Проте, нардеп не бачить вини міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка у падінні рейтингів телемарафону. Про це Потураєв сказав в інтерв’ю «Главкому».

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«Я давно вважаю, що марафон мав бути переформатований, і постійно про це кажу. Треба зробити так, аби всі, хто мають бажання і спроможність в цьому марафоні працювати, таку можливість отримали», – зазначив нардеп.

Але падіння переглядів марафону є абсолютно природнім, вважає Потураєв. «…Як тільки відбувається подія загальнонаціонального значення, як харківський контрнаступ минулого року або звільнення Херсона, у марафону перегляди злітають, просто як ракета в космос. Коли ж все якось заспокоюється – перегляди падають. Це абсолютно нормально з точки зору телевізійного процесу і специфіки телевізійного виробництва», – пояснив він.

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Тож, зазначив Потураєв, «закидати Ткаченку падіння популярності марафону – це все одно, що закидати комусь, що за літом приходить осінь, а після осені – зима і стає холодно».

Нардеп переконаний, що сам марафон потрібний, поки йде війна, тільки він має бути більш інклюзивним.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку увечері, 20 липня. Він прийняв це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.