Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% – до $6,84 за бушель

Пшениця та кукурудза на світових ринках різко подорожчали після того, як внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено портову споруду в Одеській області. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% – до $6,84 за бушель. Кукурудза подорожчала на 3,2%.

Пшениця вкотре здорожчала через російські обстріли фото: Bloomberg

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Голова Одеської ОВА Олен Кіпер повідомив, що внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. За даними ЗМІ, елеватор пошкоджено в Ізмаїлі.

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Зазначимо, що Росія постійно атакує порти на Одещині та на річці Дунай, намагаючись перешкодити українському експорту. Минулого тижня він атакував дунайський порт Рені, внаслідок чого того дня пшениця різко подорожчала.