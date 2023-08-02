Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини
Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% – до $6,84 за бушель
Пшениця та кукурудза на світових ринках різко подорожчали після того, як внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено портову споруду в Одеській області. Про це повідомляє Bloomberg.
Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% – до $6,84 за бушель. Кукурудза подорожчала на 3,2%.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Голова Одеської ОВА Олен Кіпер повідомив, що внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. За даними ЗМІ, елеватор пошкоджено в Ізмаїлі.
Зазначимо, що Росія постійно атакує порти на Одещині та на річці Дунай, намагаючись перешкодити українському експорту. Минулого тижня він атакував дунайський порт Рені, внаслідок чого того дня пшениця різко подорожчала.
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