Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини
Унаслідок російського обстрілу також подорожчала кукурудза – на 3,2%
фото: glavcom.ua

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% – до $6,84 за бушель

Пшениця та кукурудза на світових ринках різко подорожчали після того, як внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено портову споруду в Одеській області. Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% – до $6,84 за бушель. Кукурудза подорожчала на 3,2%.

Пшениця вкотре здорожчала через російські обстріли
Пшениця вкотре здорожчала через російські обстріли
фото: Bloomberg

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Голова Одеської ОВА Олен Кіпер повідомив, що внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. За даними ЗМІ, елеватор пошкоджено в Ізмаїлі.

Зазначимо, що Росія постійно атакує порти на Одещині та на річці Дунай, намагаючись перешкодити українському експорту. Минулого тижня він атакував дунайський порт Рені, внаслідок чого того дня пшениця різко подорожчала.

Теги: гроші Одещина зерно пшениця порт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очолювати це відомство повинен культурний менеджер, управлінець, той, хто знається на бюрократичній системі
Міністерство слабкості
26 липня, 19:09
Україна може зіштовхнутись із проблемами при експорті зерна
П’ять країн ЄС продовжать вставляти палки в колеса експорту зерна з України
19 липня, 14:31
Окупанти поцілили в порти, які належать українським та міжнародним компаніям, проте зберегли майно підсанкційного олігарха Олексія Федоричева
Унаслідок обстрілів не постраждали зернові порти, які належать російському олігарху
20 липня, 15:14
Облікова ставка Нацбанку знижуватиметься і надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції
Нацбанк знизив облікову ставку вперше за рік
27 липня, 15:03
Макрон заявляє що Путін вирішив перетворити їжу на зброю
Макрон назвав велику помилку Путіна
18 липня, 20:07
ЄС готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати
ЄС заявив про готовність експортувати українське зерно
25 липня, 18:26
Зерновий коридор був найкращим шляхом для експорту українського зерна
Українська зернова асоціація оцінила втрати агросектору через війну
31 липня, 18:00
Через підпільні пункти обміну онлайн-обмінники проводили транзакції криптовалют та російського рубля
Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи
31 липня, 13:42
Через повномасштабну війну внутрішній ринок споживання продуктів дуже сильно змінився
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за споживанням продуктів
Вчора, 07:54

Економіка

Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини
Пшениця різко здорожчала після нічного обстрілу Одещини
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому міністру екології
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому міністру екології
«Укренерго» та НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на передачу – член наглядової ради компанії
«Укренерго» та НКРЕКП опрацьовують можливість перегляду тарифу на передачу – член наглядової ради компанії
Уряд відклав нововведення щодо виплат переселенцям
Уряд відклав нововведення щодо виплат переселенцям
Три іноземні судна прорвали морську блокаду та зайшли в український порт – Forbes
Три іноземні судна прорвали морську блокаду та зайшли в український порт – Forbes
Українська зернова асоціація оцінила втрати агросектору через війну
Українська зернова асоціація оцінила втрати агросектору через війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
57K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
23K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
22K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ
20K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
12K
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту