Як мінімізувати шкоду від недосипання – поради вчених

Люди, які спали менше і були менш активними, мали на 69% більший ризик серцево-судинних захворювань

Науковці проаналізували дані 92 тисяч людей у ​​віці від 40 до 73 років

Дослідники медичного університету Гуанчжоу в Китаї знайшли спосіб зменшити негативні наслідки недосипання. Вони дійшли висновку, що фізичні вправи можуть знизити ризик передчасної смерті від недосипу.

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Науковці проаналізували дані 92 тисяч людей у ​​віці від 40 до 73 років, яких попросили носити браслети з акселерометрами. За сім років експерименту померло 3 080 учасників, 1074 – від серцево-судинних захворювань, 1871 – від раку.

Суб'єкти були розділені на три категорії за тривалістю сну: коротка (менш як шість годин), нормальна (від шести до восьми годин) або довга (більш як вісім годин), а також за рівнем фізичної активності – низький, середній та високий. Також враховувалась інтенсивність занять спортом, починаючи від помірної до інтенсивної.

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Дані були скориговані з урахуванням віку, статі, етнічного походження, недоліків, рівня освіти, ІМТ, дієти, шкідливих звичок, графіка роботи тощо. Вони виявили, що фізичні вправи нейтралізують негативні наслідки занадто короткого або занадто тривалого сну.

Зазначається, що у випробовуваних з низьким рівнем активності короткий і тривалий сон корелювали з підвищенням ризику смерті від усіх причин відповідно на 16 і 37 відсотків. Люди, які мали середній рівень фізичного навантаження, страждали лише у разі недосипання (зростання передчасного ризику смерті на 41%), а у осіб, які активно займалися спортом, взаємозв’язку між ранньою смертю і тривалістю сну виявлено не було.

Водночас люди, які спали менше і були менш активними, мали на 69% більший ризик серцево-судинних захворювань і смерті від серцево-судинних захворювань, тоді як ті, хто більше спав і не займався спортом, частіше померли від раку. При цьому в обох випадках ризик повністю зникав при помірному або високому рівні фізичної активності.