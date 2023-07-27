Температура Середземного моря встановила рекорд. Як це вплине на погоду у Європі

Європу очікуть ще більш екстремальні погодні умови

Цього тижня температура поверхні Середземного моря досягла найвищої за всю історію спостережень позначки – 28,71°C, побивши попередній рекорд 28,25 °C, встановлений в 2003 році. Про це пише Euronews.

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Для морської фауни та флори це є серйозною загрозою. За прикладом далеко ходити не треба: у 2015-2019 роках теплові хвилі завдали шкоди загалом 50 видам, зокрема рідкісним молюскам та коралам.

Наслідки перегріву морів та океанів будуть відчуватися в осінні та зимові місяці, коли Середземне море вивільнятиме тепло, що накопичилося. Це, ймовірно, призведе до посилення штормів. Кліматологи прогнозують сильні зливи не лише на півдні Європи, а й на решті її території, оскільки Середземне море – джерело тепла і вологи для більшої частини континенту.

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Екстремальна погода

Цього літа по всій Європі спостерігаються екстремальні погодні явища – від масштабних лісових пожеж та аномальної спеки до зливових паводків та граду.

Декілька днів тому на Ломбардію, що на півночі Італії, випав град розміром з тенісний м'яч. Щонайменше 110 людей постраждали. Цього тижня на півдні країни температура повітря піднялася вище за 46°C. У лікарнях Риму стало на 20-25% більше людей, які надходять у відділення невідкладної допомоги у зв'язку з зневодненням або іншими захворюваннями, пов'язаними зі спекою.

У Хорватії через таку аномальну погоду загинули шестеро людей. У Греції лісові пожежі охопили кілька островів, зокрема Корфу та Родос, змусивши десятки тисяч людей евакуюватися. На північному сході Іспанії, в місті Сарагоса відбулися зливи, а в східних і південних регіонах країни, – Каталонії та Андалусії – встановилася посуха.

Погодний удар

Італія особливо сильно постраждала від так званого «погодного удару» (явище, при якому посуха різко змінюється зливами та повенями – «Главком»).

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«Північна Італія знаходиться на кордоні двох різних за своєю природою повітряних фронтів, між струминними течіями повітряних мас», – пояснив професор, метеоролог з Національної дослідницької ради Італії (CNR) Джуліо Бетті.

Більша частина південної Європи знаходиться в цій області – між двома повітряними фронтами, які зустрічаються посередині, якраз над північчю Італії.

Цей конфлікт струменевих течій торкається і прикордонних регіонів, включаючи північну Іспанію та Балкани, де також спостерігаються аномальні погодні умови порівняно з північною Європою.

Ці метеопроцеси, поряд з Ель-Ніньо, посилюють екстремальні погодні умови в Європі. Але аналіз показує їхній явний зв'язок з антропогенною зміною клімату.

Група дослідників World Weather Attribution дійшла висновку, що ймовірність виникнення теплових хвиль у Європі збільшилася щонайменше 950 разів через глобальне потепління.

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Ефект триватиме

Оскільки більш прохолодний клімат північної Європи вступає в суперечку із спекою, що посилюється на півдні, в майбутньому, ймовірно, спостерігатимуться екстремальніші погодні умови. Зміна клімату, що триває, викликана діяльністю людини, лише посилюватиме ситуацію, впевнені вчені.

«Північну півкулю накрили так звані теплові бані. Один з них ми спостерігаємо в Середземномор'ї», – сказав представник організації MET Office. За його словами, струминна течія ослабла, що дозволяє цим куполам накопичувати тепло до того, що вони вже не можуть зрушити з місць, на які могли б прийти інші погодні системи.

Спека в Італії та на більшій частині півдня Європи триває вже кілька тижнів, доки антициклон «Цербер» прокладає собі шлях через континент.

«Як ми бачимо на прикладі Європи та північної Африки, після того, як ці системи вже встановилися, зрушити їх з місця неймовірно важко», –додає представник MET Office.

Метеорологи попереджають, що теплий фронт прийшов з пустелі Сахара. Він сухий, але здатний створити високу вологість. У той же час до північної Європи насуваються холодні і нестійкі повітряні маси з Атлантики. Таке змішання потоків і призводить до виникнення особливо сильних штормів.