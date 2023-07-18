Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління
Високогірні нарциси виробляють екстракт, який має унікальну здатність скорочувати викиди метану
фото з відкритих джерел

На корів та інших сільськогосподарських тварин припадає приблизно 14% антропогенних викидів в атмосферу

Британські вчені встановили, що годування корів екстрактом нарцису може знизити вироблення ними парникових газів. Так, у перспективі це може дещо уповільнити глобальне потепління. Про це повідомляє Euronews.

Як стверджують учені, високогірні нарциси виробляють екстракт, який має унікальну здатність скорочувати викиди метану. Йдеться про сполуку, яка має назву галантамін. Завдання полягає в тому, щоб постійно вирощувати ці квіти на вершинах гір.

«Коли ми намагалися вирощувати тут нарциси, виявили, що всі традиційні методи не працюють. Зрештою, нам довелося наново розробляти процес від початку до кінця», – сказав фермер Кевін Стівенс, який вирощує нарциси.

Відомо, що на корів та інших сільськогосподарських тварин припадає приблизно 14% антропогенних викидів в атмосферу. Тож новий підхід може позитивно вплинути на цю ситуацію. Крім того, вчені сподіваються, що екстракт нарциса також може зробити травну систему тварин більш ефективною. 

«Потенціал, який відкриває дослідження, щоб змінити світ на кількох рівнях, є неймовірно захоплюючим і дуже лякаючим», – сказав Стівенс.

Безумовно, це не розв'язує проблему зміни клімату. Проте у разі успіху  може скоротити викиди парникових газів та допомогти уповільнити глобальне потепління.

Нагадаємо, у Москві сильна злива зі шквальним вітром. До кінця дня на жителів столиці чекають гроза та град, а вночі ще й зниження температури.

До слова, український закордонний паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.

Теги: квіти вчені тварини клімат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сексуальна активність може чинити пряму захисну дію на здоров'я серця, подібно до фізичних вправ»
Секс допомагає знизити ризик смерті – роз'яснення науковців
Сьогодні, 09:47
Телескоп Вебб знайшов найвіддаленішу і найдавнішу чорну діру в центрі однієї з галактик
Вчені виявили нову чорну діру: в чому її особливість
7 липня, 13:13
У США вчені відкрили природний антибіотик, який може вирішити проблему стійкості до антибіотиків
Науковці виявили нову «зброю» проти стійкості до антибіотиків, яка бореться з малярією
2 липня, 14:55
Кіт продемонстрував свої музичні здібності
Кіт-співак перервав прямий ефір та став зіркою мережі
29 червня, 15:34
«Філія «Тульчинське лісомисливське господарство» має спеціалізований лісомисливський напрямок»
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
27 червня, 20:13
Сулейман Давуд зі своїм батьком, головою Engro Corporation Шахзадою Давудом
Нові деталі катастрофи батискафа «Титан»: стало відомо, як на борт потрапив 19-річний юнак
26 червня, 19:04
Режисер Джеймс Кемерон здійснив 33 занурення до останків «Титаніка»
Режисер «Титаніка» прокоментував зникнення капсули, яка рухалася до місця катастрофи (відео)
24 червня, 11:43
На Донецькому напрямку звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне
Троянди, бур'яни та руїни: фоторепортаж із деокупованого села на Донеччині
19 червня, 16:03
Ведмідь трохи похазяйнував у домі та повернувся до лісу
У США ведмідь заліз до будинку та вкрав відбивні (фото)
18 червня, 21:44

Соціум

Вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління
Вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління
У Білорусі заарештовано журналіста «Радіо Свобода»
У Білорусі заарештовано журналіста «Радіо Свобода»
До Білорусі прибула п’ята колона «вагнерівців» (відео)
До Білорусі прибула п’ята колона «вагнерівців» (відео)
Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
Український паспорт піднявся у світовому рейтингу Henley & Partners
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
23K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
22K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
19K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
17K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
13K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту