Вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління

На корів та інших сільськогосподарських тварин припадає приблизно 14% антропогенних викидів в атмосферу

Британські вчені встановили, що годування корів екстрактом нарцису може знизити вироблення ними парникових газів. Так, у перспективі це може дещо уповільнити глобальне потепління. Про це повідомляє Euronews.

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Як стверджують учені, високогірні нарциси виробляють екстракт, який має унікальну здатність скорочувати викиди метану. Йдеться про сполуку, яка має назву галантамін. Завдання полягає в тому, щоб постійно вирощувати ці квіти на вершинах гір.

«Коли ми намагалися вирощувати тут нарциси, виявили, що всі традиційні методи не працюють. Зрештою, нам довелося наново розробляти процес від початку до кінця», – сказав фермер Кевін Стівенс, який вирощує нарциси.

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Відомо, що на корів та інших сільськогосподарських тварин припадає приблизно 14% антропогенних викидів в атмосферу. Тож новий підхід може позитивно вплинути на цю ситуацію. Крім того, вчені сподіваються, що екстракт нарциса також може зробити травну систему тварин більш ефективною.

«Потенціал, який відкриває дослідження, щоб змінити світ на кількох рівнях, є неймовірно захоплюючим і дуже лякаючим», – сказав Стівенс.

Безумовно, це не розв'язує проблему зміни клімату. Проте у разі успіху може скоротити викиди парникових газів та допомогти уповільнити глобальне потепління.

Нагадаємо, у Москві сильна злива зі шквальним вітром. До кінця дня на жителів столиці чекають гроза та град, а вночі ще й зниження температури.

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