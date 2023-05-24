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«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування
Фото: telegraph.co.uk

Незважаючи на санкції, російські мільярдери все ще знаходять способи літати

Підсанкційні російські олігархи використовують нові способи, щоб вберегти свої приватні літаки від конфіскації. Про це розповідає The Telegraph у своєму розслідуванні.

Багато літаків зникли з поля зору після того, як їх припаркували у країнах, не санкціонованих Заходом. Деякі літаки, які належать олігархам, були перереєстровані під новими номерами, що ускладнювало їхнє відстеження на сервісі FlightRadar. Також більшість олігархів з високими зусиллями структурують власність над літаками через офшорні компанії, ускладнюючи встановлення власника.

Аналіз даних російського управління цивільної авіації, проведений експертом Тімом Сімінгтоном, який веде інформаційний бюлетень про російських олігархів для The Telegraph, показав, що багато літаків, пов'язаних з ними, продовжують літати до країн, що не запровадили санкції. Наприклад, літаки пов'язані з Дмитром Мазепіним, Володимиром Потаніним та Германом Грефом здійснюють регулярні рейси між різними містами, включаючи Сочі (де, за чутками, перебуває Путін), Дубай та інші.

Ці олігархи перебувають під санкціями Великої Британії, ЄС та США, але знаходять способи уникнути їхнього впливу. Літаки пов'язані з ними також виконують рейси до різних напрямків, включаючи Китай, Індію, Іран та інші країни, які не запровадили санкції.

Рейси, здійснені з жовтня 2022 року
Рейси, здійснені з жовтня 2022 року
Фото: telegraph.co.uk

Але росіяни, які володіють приватними літаками, починають розпродавати свої повітряні судна через посилення санкційного тиску. Навіть ті, хто не потрапив особисто під санкції, відчувають фінансові труднощі, і це змушує їх звільнитись від цінних активів.

Проте продаж приватних літаків може бути проблематичним через обмежений ринок. Зазвичай перед купівлею здійснюється детальна перевірка, подібна до огляду перед продажем будинку. Це дозволяє виявити будь-які необхідні ремонтні роботи, які зазвичай фінансує продавець, кажуть експерти.

Більш того, в даній ситуації продавець не має можливості виконати ці ремонтні роботи. Виробники оригінального обладнання, яким заборонено надавати підтримку, не можуть допомогти у виконанні необхідних ремонтних робіт. Це ставить покупця в складне положення, оскільки він має самостійно оцінити вартість потенційних ремонтів.

Експерти оцінюють, що для більшого літака вартість ремонтних робіт може становити близько 2-3 мільйони доларів. Такі великі витрати змушують продавців приватних літаків знижувати ціни або шукати альтернативні способи реалізації своїх активів.

Це лише одна з проявів економічного впливу санкцій на російських багатіїв, які володіють приватними літаками. Санкції продовжують піддавати тиск російську еліту, створюючи значні фінансові скрути та обмежуючи можливості їхніх бізнесів.

Поки що підсанкційні олігархи все ще можуть вільно літати по всьому світу, але міжнародні обмеження поступово діють та ускладнюють життя спонсорам війни в Україні.

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Теги: росія санкції Китай путін олігархи ринок росіяни

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