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Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Санкції працюють? Як заборонити російське пальне в Україні

glavcom.ua
Російські нафтопродукти досі потрапляють на український ринок
фото з відкритих джерел

Україна першою показала Європі й світові, що без ресурсів з «болот» можна жити

Цікаво спостерігати за епопеєю запровадження антиросійських санкцій… в Україні.

У березні цього року частка скрапленого газу сумнівного (майже на 100% російського походження) становила понад 70%. Активно висвітлювати цю тему почали ще на початку року.

Рішення просте – зобов’язати постачальників показувати сертифікати походження пального. Але обговорювали його майже чотири місяці.

  • А чи не є це елементом боротьби одних трейдерів з іншими?
  • А чи зможемо ми забезпечити ринок без цих «мутних» обсягів?
  • А чи не зростуть ціни?

Як виявилось, для політиків необхідність зачиняти кордони для «болотного» пального не є повністю очевидною. Тобто якщо ціни зростуть, то можна й не закривати? Так суть тоне у балачках.

Але таки прийняли. (Хоча й все одно накосячили з природним газом, не плутати зі скрапленим).

Зараз є потреба звернути увагу на імпорт дизпального, особливо по Півдню. Купа незрозумілих човників пропонує диво-ціни на різнобарвні продукти з екзотичними сертифікатами, а об’єднує більшість з них «турецьке» походження. Для довідки: Туреччина – найбільший імпортер російського дизпального.

Є всі підстави вважати, що турки просто «перевертають» документи й насправді відправляють нам російське пальне.

Або навіть якщо вони експортують «чесне» своє, а заробляють екстрамаржі на російському й тому більш конкурентоздатні, що з цим робити? Тим часом 10% імпортного ДП в нас «турецькі».

Інша проблема – Індія. Та у 10 разів збільшила імпорт роснафти та нарощує постачання нафтопродуктів в Європу. То це пальне індійське чи російське? В Європі вважають, що це фактичний обхід санкцій та думають над обмеженнями його імпорту. В Україні частка «індійського» пального в імпорті (до речі, те ж з турецьких портів) вже майже 10%.

Тобто п’ята частина постачань конкретно тхне руснею. Будемо щось робити чи почекаємо, поки буде 70%, як з LPG?

Україна першою показала Європі й світові, що без ресурсів з «болот» можна жити. Треба тримати марку й далі йти в авангарді процесу перекриття щілин обходу санкцій за допомогою різноманітних миротворців й посередників.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія газ санкції

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Сергій Куюн

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