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Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон
Сергій Макогон
фото з відкритих джерел

«Через війну попит промисловості на газ значно впав, тому приватники не можуть реалізувати на місцевому ринку весь видобутий газ»

Підтримати економіку і зупинити втрати бюджету може допомогти відновлення викупу блакитного палива у приватних видобувників та відкриття експорту газу, заявив колишній генеральний директор «Оператора газотранспортної системи (ГТС) України» Сергій Макогон.

«Через війну попит промисловості на газ значно впав, тому приватники не можуть реалізувати на місцевому ринку весь видобутий газ і десь 30% видобутку щомісяця закачують в ПСГ (підземні сховища газу – ред.), при чому з цих обсягів не сплачуються ні рента, ні податки, а також у компаній зникають оборотні кошти для розвитку. А це прямі втрати для економіки та бюджету», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Виходячи з цього, Макогон вважає, що Міністерство енергетики України має визначитись – якщо газ потрібен для проходження зими, то потрібно його викуповувати у приватних видобувників по ціні імпортного паритету. «Не більше 350-400 доларів, що гарантує інвесторам розумний рівень повернення інвестицій у видобуток», – пояснив він.

Макогон також нагадав про останню угоду НАК «Нафтогаз України» з продажу природного газу приватному заводу ArcelorMittal.

«Судячи з того, що «Нафтогаз» продав 200 млн м3 Арселору, то газ для зими йому не потрібен», – написав він.

Він підкреслив, що якщо для зими достатньо видобутку АТ «Укргазвидобування» (УГВ), то необхідно відкривати експорт, щоб гроші йшли в бюджет та підтримували економіку.

Нагадаємо, асоціація «Газові трейдери України» заявила, що угода НАК «Нафтогаз України» з ArcelorMittal створила нерівні умови на газовому ринку.

Теги: Укргазвидобування податки Нафтогаз України бюджет експорт гроші

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