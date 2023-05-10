Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон

«Через війну попит промисловості на газ значно впав, тому приватники не можуть реалізувати на місцевому ринку весь видобутий газ»

Підтримати економіку і зупинити втрати бюджету може допомогти відновлення викупу блакитного палива у приватних видобувників та відкриття експорту газу, заявив колишній генеральний директор «Оператора газотранспортної системи (ГТС) України» Сергій Макогон.

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«Через війну попит промисловості на газ значно впав, тому приватники не можуть реалізувати на місцевому ринку весь видобутий газ і десь 30% видобутку щомісяця закачують в ПСГ (підземні сховища газу – ред.), при чому з цих обсягів не сплачуються ні рента, ні податки, а також у компаній зникають оборотні кошти для розвитку. А це прямі втрати для економіки та бюджету», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Виходячи з цього, Макогон вважає, що Міністерство енергетики України має визначитись – якщо газ потрібен для проходження зими, то потрібно його викуповувати у приватних видобувників по ціні імпортного паритету. «Не більше 350-400 доларів, що гарантує інвесторам розумний рівень повернення інвестицій у видобуток», – пояснив він.

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Макогон також нагадав про останню угоду НАК «Нафтогаз України» з продажу природного газу приватному заводу ArcelorMittal.

«Судячи з того, що «Нафтогаз» продав 200 млн м3 Арселору, то газ для зими йому не потрібен», – написав він.

Він підкреслив, що якщо для зими достатньо видобутку АТ «Укргазвидобування» (УГВ), то необхідно відкривати експорт, щоб гроші йшли в бюджет та підтримували економіку.

Нагадаємо, асоціація «Газові трейдери України» заявила, що угода НАК «Нафтогаз України» з ArcelorMittal створила нерівні умови на газовому ринку.