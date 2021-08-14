Віцепрезидент парламенту Молдови: нам цікавий досвід Prozorro

Молдові був би цікавий український досвід впровадження цифрових технологій в державному секторі, зазначив Попшой

Молдова зацікавлена в українському досвіді впровадження електронних державних закупок. Про це в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» сказав віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой.

«Ми не раз обговорювали з колегами що те, що стосується тендерів. В Україні є програма Prozorro, нам був би цікавий цей досвід відкритих держзакупівель. Кілька місяців тому якраз виникла дуже гостра проблема з держзакупівлями в сфері медицини і ця проблема дуже важлива», - сказав Попшой.

Він пояснив, що Молдові був би цікавий український досвід впровадження цифрових технологій в державному секторі.

«Я думаю, що мої колеги змогли б знайти дуже багато корисного, в той же час, я думаю, що і наш досвід процесу реформ міг би бути цікавий українським колегам: і в сфері юстиції, і в сфері соціальної сфери», - додав молдавський політик.

Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути за посиланням.

До слова, народний депутат України, голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький заявив, що українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність».