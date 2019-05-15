Радниця Зеленського вигадала схему, за якою держава має повернути Коломойському $2 млрд



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Страхова зазначила, що з таким взаємозаліком Коломойський ще може залишитись винним банку

Страхова вважає, що повернути борг Коломойському можна через взаємозалік «націоналізованих грошей» екс-власників Приватбанку та непогашених кредитів, виданих їхнім же компаніям

Експерт з банківської діяльності команди новообраного президента Володимира Зеленського Вікторія Страхова розповіла про власне бачення можливої мирової угоди з Ігорем Коломойським: взаємозалік «націоналізованих грошей» екс-власників Приватбанку та непогашених кредитів, виданих їхнім же компаніям. Про це Вікторія Страхова розповіла у програмі «Он воно як» Аліси Юрченко і Дениса Бігуса (спільний проект Bihus.Info та 24 каналу).

Страхова зазначила, що з таким взаємозаліком Коломойський ще може залишитись винним банку.

Експерт припускає, що розмір бажаної компенсації у $2 млрд, озвучений Коломойським, міг бути сформований як сума двох показників - капіталу банку на час націоналізації та зобов’язань банку перед пов’язаними особами на 29,4 млрд гривен (близько $1,1 млрд), примусово конвертованих за процедурою bail-in.

«На мою думку, це капітал банку, що там був, це 21 мільярд гривень. За поточним курсом - це трошки менше одного мільярда доларів. І друге питання - це той bail-in, який відбувся, кошти вкладників, які було списано. 29 мільярдів фактично було списано. Це певна частина ще з того може бути», - сказала Страхова.

При цьому Страхова пригадала, що під час націоналізації Коломойський визнавав кредити пов’язаним з ним компаніям на близько 60 млрд грн. (наразі це переважно проблемна заборгованість). «Наскільки я розумію, він десь погоджувався до 60 мільярдів», - зазначила учасниця переговорів із націоналізації.

Таким чином, внаслідок «взаємозаліку», за логікою підрахунків Страхової, компанії Коломойського можуть залишитися винними Приватбанку близько 10 млрд грн.

«Ми тільки говоримо: «Він просить 2 мільярди (доларів - ред.)», але ми щось забуваємо, що все ж таки кредити певні компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Щось обслуговується, але більшою частиною не обслуговується. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні – зарахуйте», - пропонує Вікторія Страхова. - І, можливо, трошки ще Ігор Валерійович буде винен Приватбанку.

Цей сценарій, зазначила Страхова, - наразі лише її власна точка зору.

Вікторія Страхова представляла урядову сторону під час націоналізації Приватбанку (була проектним менеджером реформ фінансового сектору). Після націоналізації працювала корпоративним секретарем вже державного Приватбанку (до 2017 р.). А у 2019-му опинилася в експертній команді Володимира Зеленського. Страхова заявляє, що не спілкувалася з Ігорем Коломойським з 2016 року.

Як повідомлялося, суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів «Приватбанку». Національний банк має намір подати касаційну скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у Приватбанку напередодні його виведення з ринку.

Нагадаємо, у Господарському суді об’єднали п’ять позовів Коломойського до Нацбанку. У грудні 2016 року Приватбанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з Приватбанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Розгляд цієї справи триває з червня 2017 року.

До слова, у Зеленського заявляють, що повернути Приватбанк колишнім власникам неможливо.