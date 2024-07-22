Реструктуризація боргу: Україна досягла домовленостей з кредиторами

Україна вела переговори з кредиторами щодо боргу за єврооблігаціями на суму близько $20 млрд

Денис Шмигаль: «Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України»

Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити $11,4 млрд на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та $22,75 млрд – до 2033 року» – зазначив він.

Таким чином, наголосив Шмигаль, Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби: оборону, соціальний захист та відновлення.

Пізніше Міністерство фінансів підтвердило, що в результаті закритих зустрічей з 12 по 19 липня з Комітетом власників єврооблігацій України було досягнуто принципових домовленостей щодо реструктуризації суверенних боргових цінних паперів, випущених на міжнародних ринках капіталу, на суму $23,4 млрд.

Зазначається, що угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Згідно з досягнутими домовленостями, будуть випущені нові єврооблігації: чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 році-першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі.

Купонні платежі Облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% з 2034 року і надалі.

Досягнуті домовленості підтримуються Комітетом кредиторів України та відповідають цільовим показникам програми Механізму розширеного фінансування МВФ, зокрема: співвідношення боргу до ВВП складатиме 82% до кінця 2028 року; співвідношення боргу до ВВП складатиме 65% до кінця 2033 року; середня потреба у фінансуванні буде на рівні 8% від ВВП у 2028-2033 роках.

Наразі Україна має намір здійснити угоду з реструктуризації якнайшвидше, за умови готовності документації.

Реструктуризація боргу за кредитним договором – це одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу, а також про новий графік таких платежів.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11396, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.