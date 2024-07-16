Україна та Чехія підписали угоди у сфері оборонної промисловості: що вони передбачають

За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння

Денис Шмигаль: «В Україні буде побудований новий патронний завод – угода підписана між Sellier & Bellot та «Укроборонсервіс»

Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

За словами Шмигаля, на зустрічі з Фіалою було обговорено постачання для українського війська нових видів озброєння, підготовку та реабілітацію військових та нові спільні проекти. Також було підписано дві угоди у сфері оборонної промисловості.

«Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод – угода підписана між Sellier & Bellot та «Укроборонсервіс», – розповів Шмигаль.

Друга підписана угода – це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракти на перші 180 тис. снарядів для України. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України «найближчими днями». 15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 мільярда євро у чеську ініціативу з постачання боєприпасів. За його словами, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм прибудуть в Україну в червні, і країна може очікувати на першу партію найближчими днями.