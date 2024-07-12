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Помер семирічний Єгор Завадецький, який перебував у «Охматдиті» під час російської атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Помер семирічний Єгор Завадецький, який перебував у «Охматдиті» під час російської атаки
Єгор Завадецький
фото з відкритих джерел

Хлопчик боровся за життя з 20 червня після падіння з велосипеду. Єгор Завадецький помер у київському кардіоцентрі, куди його перевезли після влучання ракети в «Охматдит»

Єгор Завадецький помер у київському кардіоцентрі, куди його перевезли після влучання ракети в Охматдит. Про це повідомляють «Вікна» з посиланням на маму хлопчика Анастасію Завадецьку.

Єгор 12 днів перебував у комі

Єгор Завадецький боровся за життя 15 днів після падіння з велосипеда. Після кількох операцій Єгор впав у кому і помер вранці 12 липня у Києві. Про смерть дитини у соцмережі повідомила мама хлопчика Анастасія Завадецька: «Наш синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років».

Як розповідала «Вікнам» мама, у сина був набряк головного мозку, а також очей. Він 12 днів після перенесеної операції перебував у комі третьої стадії.

Єгор Завадецький у лікарні
Єгор Завадецький у лікарні
фото «Вікна»

«Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові», - згадує Анастасія Завадецька.

У хлопчика відмовили печінка, нирки, не працював шлунок. Також відмирала права рука і Єгор перебував на діалізі.

Хлопчик вижив після ракетного удару по Охматдиту

Єгор Завадецький вижив після ворожого ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», звідки його з мамою перевезли у київський кардіоцентр. Тут дитина і померла сьогодні, 12 липня, вранці.

Що відомо про Єгора Завадецького

Семирічний Єгор Завадецький закінчив перший клас. Він – з багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб із Херсона. У Голинь, що на Івано-Франківщині, переїхали до родичів по батьковій лінії.

У Єгора Завадецького, який із родиною проживав у Голині та навчався у місцевому ліцеї, 20 червня стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки і гематома на печінці. Дитину було доставлено і прооперовано в Калуші. Наступні три дні стан залишався стабільно важким, тому його направили до Івано-Франківська. Ще через два дні (вночі 25 червня) – до Києва.

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит»: що відомо

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.    

Згодом російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу.

У пропагандистському матеріалі автор не лише прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, а й закликає росіян не боятися визнати удар по «Охматдиту».

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Теги: армія смерть Охматдит Денис Шмигаль дитина соцмережі

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