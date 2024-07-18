Парламент ухвалив законопроєкт про реструктуризацію боргу
Законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року
Верховна Рада прийняла одразу у двох читаннях законопроєкт №111396 щодо реструктуризації боргу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосував 231 народний обранець.
Як зазначив Железняк, законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.
«Також уряду дозволено взяти державний борг в Автодору ($700 млн + відсотки). Самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній Автодор) не зможе сам зробити», – написав він.
Як повідомлялося, Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько $20 млрд під час офіційних переговорів.
До слова, іноземні компанії, власники облігацій, планують тиснути на Україну, аби вона знову почала виплачувати відсотки за своїм боргом вже наступного року.
Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд.
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