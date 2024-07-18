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Парламент ухвалив законопроєкт про реструктуризацію боргу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Парламент ухвалив законопроєкт про реструктуризацію боргу
Законопроєкт підтримав 231 народний обранець
фото з відкритих джерел

Законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року

Верховна Рада прийняла одразу у двох читаннях законопроєкт №111396 щодо реструктуризації боргу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

За відповідне рішення проголосував 231 народний обранець.

Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реструктуризації боргу
Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо реструктуризації боргу
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Як зазначив Железняк, законопроєкт дає право Кабміну призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

«Також уряду дозволено взяти державний борг в Автодору ($700 млн + відсотки). Самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній Автодор) не зможе сам зробити», – написав він.

Реструктуризація боргу за кредитним договоромце одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу, а також про новий графік таких платежів.

Як повідомлялося, Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько $20 млрд під час офіційних переговорів.

До слова, іноземні компанії, власники облігацій, планують тиснути на Україну, аби вона знову почала виплачувати відсотки за своїм боргом вже наступного року.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на кінець квітня склав 6,0104 трлн грн. У доларовому еквіваленті він складає $151,5 млрд.

Читайте також: Чи чекає Україну фінансова катастрофа та дефолт?
Теги: борг Кабмін Верховна Рада Ярослав Железняк депутат Укравтодор

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