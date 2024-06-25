Україна та Євросоюз офіційно розпочали переговори про членство

Україна планує повністю підготуватися до вступу в ЄС до 2030 року

У вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.

Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.

Старт процедури передбачає:

створення Міжурядової конференції – це орган, який і вестиме переговори, на конференції ЄС представляє Україні спільні рамки переговорів;

відкриття першого із шести переговорних кластерів «Фундаментальні питання», що стосуються засад Євросоюзу.

Як передає DW, Ольга Стефанішина, відкриваючи конференцію, заявила, що Україна планує повністю підготуватися до вступу до ЄС до 2030 року. Представники Євросоюзу зазначили, що переговори будуть суворими й трудомісткими.

На сьогоднішній конференції сторони обмінюються позиціями та заявами щодо вступних переговорів по суті, які почнуться з відкриттям переговорних глав. У липні розпочнеться підготовчий процес до основної частини переговорів – скринінг. Це будуть двосторонні зустрічі, на яких Україна представить рівень наближення свого законодавства до ЄС за 35 главами. Після скринінгу сторони розпочнуть перший блок переговорів. Цей процес доволі тривалий і займає щонайменше рік.

Як повідомлялося, 25 червня, у Люксембурзі офіційно розпочинаються переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

До слова, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Очікується, що це станеться 26 червня.

Як повідомлялося, майбутня безпекова угода між Євросоюзом і Україною фіксує форми допомоги у сфері безпеки та оборони, а також механізм консультацій у разі майбутньої агресії. Про це пише Reuters, ознайомившись з проєктом безпекової угоди. Як відомо, посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня.