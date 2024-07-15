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Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував можливі зміни в уряді
Коментуючи питання про заміну прем'єра, Зеленський наголосив, що Шмигаль один з важливих людей в уряді
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Як зазначив президент, він проговорює з міністрами «ті чи інші зміни»

В уряді можуть бути зміни, наразі влада займається цим процесом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Ми не можемо просто говорити про заміну прем’єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне, можуть бути, ми займаємося цим процесом», – заявив Зеленський.

Як зазначив президент, він проговорює з міністрами «ті чи інші зміни».

Зокрема, коментуючи питання про заміну прем'єра Шмигаля, Зеленський наголосив, що Шмигаль один з важливих людей в уряді. «Він прем'єр-міністр, авжеж я з ним також проговорюю деякі речі», – додав очільник України.

Нагадаємо, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.

Натомість юрист-конституціоналіст Андрій Магера в коментарі «Главкому» заявив, що Верховна Рада має право відправити у відставку прем’єр-міністра під час воєнного стану, навіть попри те, що закон про правовий режим воєнного стану виключає таку можливість.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади. Зокрема, після цього парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Як повідомлялося, уряд розпорядився, аби міністри невідкладно з'їздили до регіонів, особливо до прифронтових. Ця ініціатива відбулася після критики президента України Володимира Зеленського під час візиту на Донбас.

Читайте також: Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом?
Теги: Володимир Зеленський Денис Шмигаль звільнення прем’єр-міністр президент

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