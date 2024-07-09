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Уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту»
Росія атакувала ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Держава збирається повністю відбудувати «Охматдит»

Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після ракетного удару РФ по «Охматдиту» отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим. Так, під час сьогоднішнього засідання уряду було виділено 100 млн грн, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

«Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в «Охматдиті». Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови», – заявив він.

Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, спільно з ЮНІСЕФ буде виділено допомогу у розмірі 10,8 тис. грн на кожного члена родини.

Зокрема, уряд також знайшов локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2.

«Надаємо відповідне доручення про початок переміщення», – додав прем'єр.

Нагадаємо, ініціатива United24 разом із monobank запустили збір на відновлення дитячої лікарні «Охматдит». За три години від старту збору українці задонатили понад 100 млн грн, на цей час зібрана сума становить майже 250 млн грн. За словами Шмигаля, кошти теж підуть на відновлення лікарні.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». 

Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

Читайте також: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл «Охматдиту» – ISW
Теги: Охматдит уряд Денис Шмигаль лікарня Київ

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